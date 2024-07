Heihachi revient d’entre les morts dans le premier pass saisonnier de Tekken 8

Celle là, on ne la voyait pas venir, même si les impératifs commerciaux des studios auraient dû nous mettre sur la piste : après Eddy Gordo et Lidia Sobieska (dispo aujourd’hui même), c’est donc au tour de Heihachi Mishima, l’un des personnages cultes de la franchise qui avait trouvé la mort au terme d’une cinématique épique à la fin de Tekken 7, de revenir avec toute sa folie ordinaire dans le premier pass saisonnier de Tekken 8. Bandai Namco ne s’est pas encombré d’explications et a donc profité de l’EVO 2024 pour nous dévoiler un Heihachi invincible, jaillissant de la lave tel un Terminator rougeoyant.



Au vu des premières images, le personnage iconique n’a pas beaucoup changé même si l’on peut supposer que ce dernier débarquera avec de nouveaux coups dans sa besace, les producteurs du jeu ayant précisé que l’apprentissage de certaines attaques aurait un lien avec les moines combattants que l’on peut voir dans le trailer ci-dessus. L’arc narratif s’étendra aussi de nouveau pour englober Heihachi et sa fille Reina (qui a repris nombre de coups du grand maitre). Heihachi Mishima rejoindra Tekken 8 durant l’automne.