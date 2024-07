SpaceX dévoile le projet de vaisseau Dragon qui sera utilisé pour désorbiter l’ISS

La NASA a annoncé le mois dernier que SpaceX serait en charge de la conception et de la construction d’un vaisseau spatial destiné à désorbiter en toute sécurité la Station spatiale internationale (ISS) vieillissante. Ce vaisseau spatial est en fait une capsule Dragon modifiée baptisée United States Deorbit Vehicle (USDV). Cette dernière comportera 46 propulseurs Draco, soit 6 fois la capacité de propulsion d’un Dragon standard, ce qui lui permettra d’accomplir la tâche complexe de faire chuter l’ISS dans l’atmosphère terrestre en toute sécurité. Ce contrat pourrait rapporter à SpaceX jusqu’à 843 millions de dollars.

With 6x more propellant and 4x the power of today’s Dragon spacecraft, SpaceX was selected to design and develop the U.S. Deorbit Vehicle for a precise, controlled deorbit of the @Space_Station https://t.co/GgtuplTwqQ pic.twitter.com/E23sS7CE4U

— SpaceX (@SpaceX) July 17, 2024