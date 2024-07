Amazon est accusé de greenwashing après avoir déclaré être arrivé à la neutralité carbone

Dans son dernier rapport environnemental, Amazon a annoncé avoir atteint son objectif de s’approvisionner entièrement en énergie propre sept ans avant la date prévue, une affirmation spectaculaire qui s’appuie principalement sur les investissements massifs d’Amazon dans plus de 500 projets solaires et éoliens. Oui mais voilà, plusieurs experts en environnement et certains employés d’Amazon affirment que l’entreprise induit le public en erreur en utilisant des tactiques comptables, car l’énergie renouvelable générée serait en fait réinjectée dans le réseau électrique général plutôt que d’être utilisée exclusivement pour les opérations d’Amazon.

« Amazon veut que nous pensions que ses centres de données entourés de parcs éoliens et solaires », a ainsi écrit le groupe Amazon Employees for Climate Justice dans une déclaration envoyée au New York Times . « [Mais] la réalité est que l’entreprise investit massivement dans l’expansion de ses centres de données alimentés par le charbon de Virginie-Occidentale, le pétrole saoudien et le gaz de schiste canadien. ».

Les experts en EnR soutiennent que l’utilisation par Amazon des certificats d’énergie renouvelable (REC) dans ses calculs d’énergie propre peut être trompeuse. En effet, si des centrales électriques sur un réseau brûlent des combustibles fossiles, les entreprises ne peuvent pas garantir que le réseau utilise uniquement de l’énergie propre. Si l’on en croit le groupe d’employés d’Amazon, en excluant les REC des calculs, l’investissement réel d’Amazon dans l’énergie propre est bien inférieur à ce qui a été annoncé.

Bien que tout effort en faveur de l’énergie propre soit louable, les experts mettent en garde contre les entreprises qui utilisent des tactiques de marketing de type greenwashing pour embellir leurs réelles contributions environnementales. Amazon a ainsi reçu la note « B » de la part de l’ONG CDP, en dessous donc du « A » obtenu par Google et Microsoft. Il va falloir faire mieux.