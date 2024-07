Meta Quest : Meta arrête les mises à jour de sécurité sur la première version du casque VR

Lancé en 2019 sous le nom d’Oculus Quest avant d’être rebaptisé Meta Quest, la première version du casque VR de Meta (qui deviendra pleinement un casque XR avec la troisième version) est sur le point d’être abandonnée sur le bas côté. Plusieurs utilisateurs du casque ont en effet reçu un email les avertissant que l’appareil ne recevrait plus ni correctifs ni mises à jour de sécurité. L’arrêt du suivi système et logiciel est fixé au 31 août 2024. Concernant les nouvelles fonctionnalités, Meta avait déjà averti qu’il n’en ferait plus profiter sa V1 depuis près d’un an. Le casque a même perdu des fonctions depuis le mois de mars de cette année (fin de la visite du Home virtuel, impossibilité de rejoindre une party, etc.).

Bref, ça sent réellement le bout du voyage pour le Meta Quest premier du nom, une fin programmée et déjà actée par les développeurs : de nombreux jeux VR récents ne sont en effet plus compatibles avec le Meta Quest. La fiche technique de la V1 n’est pourtant pas si misérable que cela : avec son processeur Snapdragon 835 et ses 4 Go de RAM, le Meta Quest est tout à fait capable d’introduire honorablement l’utilisateur lambda dans le monde merveilleux de la VR. Certes, il y a un gouffre avec les specs du Quest 3 (Snapdragon XR2 Gen 2, 8 Go de RAM, lentilles pancake), mais 2019, ce n’est pas si loin… même si 5 ans représentent une assez longue durée dans le secteur technologique.