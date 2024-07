Le jouissif Dead Rising revient casser du zombie sur les consoles et PC new gen. Capcom annonce la sortie de Dead Rising Deluxe Remaster sur PC, PS5 et Xbox Series X/S le 19 septembre prochain. Le jeu sera disponible au téléchargement, et une version physique suivra durant le mois de novembre.Le trailer s’attache à montrer les évolutions par rapport au titre initial (sorti en 2006 tout de même…), soit l’affichage 4K en 60 fps, de meilleures textures, des décors et personnages plus détaillés (plus de polygones), et des effets de lumière dynamique, C’est beaucoup plus joli donc, mais l’on ne peut vraiment pas dire que ce soit mieux animé. Frank West a toujours une démarche aussi rigide et l’on note aussi que le gameplay n’a pas bougé d’un iota (ce qui n’est pas forcément un mal sur ce point). L’éditeur a aussi ajouté une sauvegarde automatique et le doublage intégral en neuf langues (anglais, espagnol d’Amérique Latine, espagnol européen, portugais brésilien, japonais, italien, allemand, russe et français).



A noter que chaque précommande du jeu permettra d’obtenir un costume Frank West façon 2006, la tenue de Chuck Greene (le héros de Dead Rising 2) ainsi qu’un costume de mascotte abeille de Willamette. Une version version Digital Deluxe proposée à 59,99 euros comprendra en sus 17 pistes musicales et 17 costumes.