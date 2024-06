La Chine investit 11 milliards de dollars pour une centrale électrique basée sur les EnR (oui mais…)

Une entreprise publique chinoise, China Three Gorges Renewables Group, vient d’investir 80 milliards de yuans (11 milliards de dollars) pour construire une énorme centrale électrique qui produira de l’électricité à partir de sources solaires, éoliennes et malheureusement aussi… de charbon. Située en Mongolie intérieure, l’usine aura une capacité de 16 gigawatts et une capacité de stockage de cinq gigawatts. Ce projet s’inscrit dans un objectif plus large de la Chine consistant à développer 455 gigawatts d’énergie renouvelable en plein désert d’ici 2030, 135 gigawatts étant prévus pour la seule Mongolie intérieure.

China Three Gorges Corporation diversifie actuellement ses sources d’énergie, la construction de grands barrages hydroélectriques s’avérant désormais beaucoup plus compliquée. L’entreprise publique affirme que la production éolienne et solaire de la nouvelle usine dépendra de l’accessibilité du réseau et des conditions météorologiques, tandis que la centrale au charbon devrait commencer ses opérations dans trois ans. L’inclusion du charbon dans le projet, qui souligne la dépendance de la Chine à cette source d’énergie dès lors que les énergies renouvelables ne sont pas pleinement disponibles (ce n’est pas pour rien qu’on les appelle aussi des énergies intermittentes), met en évidence les difficultés de la Chine à passer totalement sur de l’EnR.