Hitman récupère la légende de l’UFC Conor McGregor pour l’une de ses missions

La légende (émoussée) de l’UFC Conor McGregor va revenir sur le devant de la scène, mais pas là où on l’attendait (le combat contre Michael Chandler ayant été reporté). Le studio IO Interactive confirme en effet par la voix de son CEO Hakan Abrak que Conor McGregor intégre la nouvelle mission d’Hitman : World of Assassination en incarnant le personnage de Disruptor, un champion de MMA : « nous sommes plus qu’enthousiastes à l’idée d’avoir Conor dans HITMAN World of Assassination. » déclare Abrak. « Les joueurs vont vraiment apprécier cette nouvelle mission qui réunit tout le meilleur de HITMAN World of Assassination associée au charisme brut et à l’énergie d’un athlète parmi les plus performants au monde. Je suis impatient de voir nos joueurs plonger dans cette nouvelle mission et aimer ce que l’équipe a créé.” Conor a confirmé à son tour cette collaboration :« L’ère du Disruptor est arrivée ! J’ai eu beaucoup de plaisir à créer ce personnage et à l’amener à la vie. J’ai hâte de voir les joueurs essayer de l’affronter. L’Agent 47 est en route pour le combat de sa vie ».

La mission du Disruptor se déroule sur l’île de Sgail, où le champion de MMA doit affronter un certain Tim Quinn qui est aussi le CEO d’une société high tech baptisée Quantum Leap. Et parce que ce monde est cruel, Quantum Leap embauche l’Agent 47 pour afin de liquider Le Disruptor. Cette nouvelle mission est offerte dans le Starter Pack gratuit destiné aux nouveaux utilisateurs, ou pour une durée limitée comme Cible Exclusive sur Hitman : Word of Assassination. Des packs d’items Disruptor sont évidemment proposés. La mission du Disruptor est disponible sur PC, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch jusqu’au lundi 29 juillet. Le tarif est de 4,99 euros.