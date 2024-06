YouTube Premium ajoute le Picture-in-Picture pour les Shorts et les moments-clés

Les abonnés à YouTube Premium, la formule qui permet notamment de supprimer les publicités, ont le droit à deux nouveautés. Il y a le Picture-in-Picture (PiP) pour les Shorts et le fait de se rendre à un moment-clé d’une vidéo.

Des nouveautés avec YouTube Premium

Le Picture-in-Picture (PiP) est déjà disponible pour les vidéos classiques de YouTube et on le retrouve désormais pour les Shorts sur Android. Il est ainsi possible de mettre la vidéo dans un coin de l’écran de son smartphone puis faire autre chose en même temps, comme consulter une autre application. La lecture comprend le bouton lecture/pause, ainsi que ceux pour passer au Short précédent ou suivant, celui pour passer en plein écran, celui pour accéder aux réglages et celui pour quitter la vidéo.

L’autre nouveauté a pour nom « Passer rapidement ». Elle permet de se rendre au moment d’une vidéo qui est le plus souvent consulté par les autres utilisateurs. Pour en profiter, il faut lancer une vidéo sur YouTube, appuyer deux fois à droite du lecteur vidéo pour avancer. Un bouton « Passer rapidement » va apparaître. Le simple fait d’appuyer dessus suffit pour se rendre au moment-clé de la vidéo. YouTube dit utiliser les données de visionnage et de l’IA pour déterminer le moment en question.

Pour le moment, cette fonction est uniquement disponible aux États-Unis sur les smartphones Android. Les utilisateurs iOS y auront le droit dans quelques semaines.

Dans la foulée, YouTube annonce tester trois autres fonctionnalités :