TikTok lance Whee, un concurrent d’Instagram (et déjà un flop ?)

Acculé par plusieurs autorités de régulation dans le monde, TikTok ou plutôt sa maison mère ByteDance tente de rebondir… en lançant un concurrent d’Instagram baptisé Whee. Cette plateforme lancée depuis 3 semaines dans une douzaine de pays (dont l’Australie ou l’Afrique du Sud) s’apparente déjà à un flop monumental puisque l’app de Whee aurait été téléchargée 13 000 fois à peine à la date du 25 juin. Difficile de faire pire, même s’il faut tout de même noter que la plateforme n’est pas encore disponible en Europe ou aux Etats-Unis.

Malgré tout, il va falloir une sacrée campagne marketing pour relancer le buzz autour d’un réseau social dont personne ne semble se soucier jusqu’à maintenant. Peut-être que l’app est aussi un peu trop similaire à Instagramm – il s’agit poster des photos sur une plateforme dédiée – et que sans fonctions fortes pour se distinguer (hormis, ironie suprême, des fonctions de confidentialité assez avancées comme le partage privé), il y a tout simplement peu de chances d’exister face à un mastodonte comme Instagram. Whee table sur un aspect intimiste et l’accès des clichés aux seuls « amis », mais il n’est pas certain que cela suffise à générer l’engouement…