Sony annonce l’arrêt de son programme de récompense lié aux cartes VISA estampillées PlayStation

Sony vient d’annoncer l’arrêt de son programme Sony Rewards à la fin de cette année. Ce programme, proposé aux Etats-Uni depuis 2017 via les cartes Visa estampillées Sony et PlayStation, est distinct du programme de fidélité PlayStation Stars et du défunt programme PlayStation Rewards. Sony a mis à jour les pages FAQ et Conditions générales pour indiquer que le site web et l’application mobile Sony Rewards seront fermés le 31 décembre 2024. Les nouveaux membres ne peuvent plus rejoindre le programme dès aujourd’hui, mais les détenteurs de cartes existants peuvent encore échanger des points et gérer leurs comptes jusqu’au 31.

Les soumissions physiques pour les points bonus et les crédits d’achat ne seront plus acceptées après le 21 juillet tandis que les membres ne pourront plus gagner de points via des offres ou des promotions partenaires, ni lier leurs comptes au Sony Store ou à Movies Anywhere. En outre, le service client de Sony Rewards cessera ses opérations le 14 février 2025. Les détenteurs des cartes de crédit Sony et PlayStation recevront des informations de la part de Comenity Bank concernant les modifications apportées aux programmes de cartes de crédit, bien qu’ils puissent continuer à les utiliser jusqu’au 31 décembre.

Pour rappel, le programme Sony Rewards permet aux utilisateurs d’accumuler des points via leurs cartes de crédit Sony ou PlayStation, des points qui peuvent ensuite être échangés contre des articles de la marque Sony. Sans Cashbak et avec un TAEG de 27,99 %, ce programme n’a pas vraiment rencontré le succès escompté, et il l’on peut supposer qu’il en est sans doute de même pour la Xbox Mastercard introduite aux Etats-Unis l’an dernier (aux mêmes conditions que la VISA PlayStation).