Los Angeles va interdire l’usage des smartphones dans les écoles

Le district scolaire de Los Angeles a approuvé l’interdiction des téléphones portables, estimant que ces appareils empêchent les enfants d’apprendre, nuisent à la santé mentale et étouffent les relations personnelles. Une décision annoncée au moment où le gouverneur de Californie, État le plus peuplé des États-Unis, veut lui bannir l’usage de ces appareils à l’école.

Vers la fin des téléphones dans les écoles de Los Angeles

Le district de 400 000 élèves, deuxième plus grand système scolaire du pays, a déclaré qu’il étudierait les moyens de mettre en œuvre le programme lorsqu’il entrera en vigueur en janvier, y compris la possibilité d’obliger les élèves à ranger leurs smartphones dans des pochettes fermées à clé ou dans des casiers spéciaux.

« Les écoles qui ont déjà mis en place une journée sans téléphone font état de résultats incroyables : les enfants sont plus heureux, ils se parlent, leurs résultats scolaires sont meilleurs », a expliqué Nick Melvoin, membre du conseil d’administration du district, qui a proposé l’interdiction. « Je pense donc qu’il s’agit d’une idée dont le temps est venu », a-t-il ajouté.

Sa résolution mentionnait des recherches selon lesquelles l’utilisation excessive du téléphone portable est associée à une augmentation du stress, de l’anxiété, de la dépression, des problèmes de sommeil, des sentiments d’agression et des pensées suicidaires chez les adolescents. Les études ont également démontré une amélioration des résultats scolaires pour ceux qui n’utilisent pas de smartphone.

Des messages de préventions nécessaires

Berceaux des réseaux sociaux, les États-Unis sont de plus en plus inquiets quant à leur impact sur la vie des jeunes Américains. Lundi, le médecin-chef du pays, Vivek Murthy, a signé une tribune dans le New York Times pour réclamer des messages de prévention, comme sur les paquets de cigarettes. Il réclame que les plateformes publient des avertissements clairs « pour alerter des dangers importants qu’ils représentent pour la santé mentale des adolescents ».

Passer plus de trois heures par jour sur les réseaux sociaux double le risque de provoquer des symptômes liés à la dépression et à l’anxiété chez les adolescents, rappelle le docteur. À l’été 2023, écrit ce responsable, les jeunes passaient environ 5 heures par jour sur ces applications.

À New York, la gouverneure Kathy Hochul a déclaré qu’elle envisageait également de proposer une mesure visant à interdire les smartphones dans les écoles lors de la session législative de 2025.