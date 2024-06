Netflix s’apprête à ouvrir… ses propres salles de cinéma

C’est un étrange retour aux sources pour le roi du streaming. Netflix annonce qu’il ouvrira ses premiers complexes de salles aux Etats-Unis, et ce dès 2025. Pour le géant américain, l’histoire a des airs de déjà vu : avant le grand saut dans le secteur du streaming, Netflix louait des DVDs (comme énormément de sociétés du même type à cette époque). Cette fois, il s’agit de proposer des complexes high-tech baptisés « Netflix House » et situés à King of Prussia (Pennsylvanie) et à la la Galleria de la ville de Dallas (Texas).

La firme au N rouge n’est pas là pour faire de la figuration sur ce secteur en pleine crise. Chaque complexe Netflix House s’étendra en effet sur 10 000 m² de surface, et évidemment, ce sont des films et séries Netflix qui seront diffusés sur des écrans géants. Les décors, les boutiques (remplies de goodies thématiques sur les séries) ainsi que les stands interactifs disposés dans le complexe rappelleront aux fans les plus gros succès de la firme (Stranger Things, Umbrella Academy, Squid Games, Bridgerton, La Casa de Papel, etc.).

Bref, un véritable palais aux merveilles pour les fans ultras de Netflix et de ses programmes ; de là à dire que ces complexes seront en mesure de concurrencer les salles traditionnelles… Au vu des séries et films proposés par Netflix (et à la qualité très variable), il n’est vraiment pas certain que la comparaison tourne à l’avantage de la plateforme de streaming.