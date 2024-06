AMD enquête sur un hack potentiellement massif de ses bases de données

C’est malheureusement souvent l’autre « rançon de la gloire » pour les firmes technologiques : AMD a confirmé avoir lancé une enquête suite aux allégations d’un groupe de hackers affirmant avoir dérobé une énorme quantité de données de l’entreprise. « Nous sommes au courant d’une organisation cybercriminelle prétendant être en possession de données AMD volées », a déclaré AMD au site PCMag. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de l’ordre et un partenaire d’hébergement tiers pour enquêter sur la réclamation et l’importance des données. »

L’affaire est sensible, d’autant que le groupe de hacker se faisant appeler « IntelBroker » a appuyé ses déclarations avec des captures d’écrans d’échantillons de ces données. LEs informations publiées semblent cependant obsolètes puisque les noms et les numéros de mobile affichés sont à priori ceux d’anciens salariés de l’entreprise. IntelBroker jouerait-il un gros coup de bluff ? Ce n’est pas impossible, et c’est d’ailleurs sans doute pour cette raison qu’AMD affirme investiguer plus avant. Le fabricant de puces ne peut pas prendre le moindre risque : d’autres captures d’écran montrent en effet des fichiers internes relatifs aux puces AMD Ryzen et EPYC.