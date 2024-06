Rebel Moon : le Director’s Cut des films de Zack Snyder arrivera cet été sur Netflix !

On s’en doutait un peu en voyant les deux volets de la saga de S.F Rebel Moon. A priori, un Director’s Cut ne nous semble pas en mesure de pouvoir changer les trop nombreux défauts objectifs du métrage, mais depuis la Justice League extended cut, on a encore envie d’y croire (un peu). Zack Snyder vient en effet d’annoncer que les deux versions étendues de sa duologie sortiront bien sur Netflix dans le courant de l’été, et le même jour s’il vous plait.

C’est peu dire que l’on n’est pas surpris, tant il semblait évident que les deux films avaient été taillés de toute part, sans doute pour préserver un public pas forcément habitué à des gerbes de sang dans tous les sens. Dans certains cas, ces coupes ont malheureusement généré des incohérences manifestes. On se souvient que dans le cas de Justice League, la version extended avait littéralement transformé un nanar en chef d’oeuvre du film de super-héros. Les détails, ça compte.

Netflix promet enfin que les versions extended approfondiront « le chaos et la mythologie » des films, sans oublier des scènes « vicieusement plus sexy et plus sanglantes ». Mon oeil frise. Histoire de nous faire patienter, Netflix nous livre 3 images tirées de ces versions étendues (ci-dessus).