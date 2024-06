Come back ? HTC tease un nouveau smartphone !

HTC semblait avoir quitté le marché du smartphone en 2018, une décision stratégique marquée par la vente de son équipe de développement Android et de sa propriété intellectuelle à Google dans le cadre d’un accord de licence croisée. Le dernier modèle de la firme Taïwanaise est le HTC Exodus (commercialisé en 2018), un smartphone conçu comme portefeuille mobile de cryptomonnaies . Depuis, HTC s’est totalement replié sur le marché du casque VR/XR, sans le moindre indice d’un possible retour du fabricant sur le marché mobile. Et voilà qu’apparait sur les réseaux sociaux une plaquette d’invitation pour un évènement daté au 12 juin 2024, une date suivie de l’image de ce qui ressemble très fortement à la tranche d’un smartphone (on peut même distinguer le bloc photo).

La page Facebook de HTC précise que l’annonce de ce nouveau produit se fera à 8 heures du matin (heure locale) le 12 juin. « Le nouveau HTC 2024 arrive bientôt, veuillez vous connecter sur htc.com » ajoute le fabricant. La commercialisation semble donc assez proche… HTC s’est-il vraiment donné les moyens de revenir sur un marché largement dominé aujourd’hui par Samsung, Apple et une poignée de fabricants chinois ? Réponse le 12…