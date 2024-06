Amerrissage réussi pour le Starship

La quatrième a été la bonne. Le lanceur géant Starship est parvenu à amerrir « en douceur » selon l’expression d’Elon Musk. Ce retour sur Terre (ou plutôt dans l’océan indien) a cependant été un peu mouvementé pour la fusée puisque cette dernière a perdu quelques tuiles de protection et un volet dans l’opération, ce qui indique que la phase de mise au point du Starship est encore loin d’être terminée.

Malgré les quelques réglages encore à faire, Bill Nelson, le patron de la NASA, n’a pas caché son enthousiasme : « Félicitations à SpaceX pour ce vol test de Starship réussi. Nous avons fait un pas de plus vers le retour de l’humanité sur la Lune. » Les trois derniers essais du Starship s’éteint tous soldés par des ratés à différentes étapes de la mission; sur le troisième vol, le Starship avait été déclaré perdu peu de temps avant de démarrer sa phase de descente et d’amerrissage. Les ingénieurs de SpaceX avaient alors conclu à un problème de valve.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting fourth flight test of Starship! — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

Comme à son habitude devrait-on dire, SpaceX a puisé dans sa faculté unique d’analyser puis améliorer rapidement ses lanceurs pour rendre le Starship toujours plus efficace. Dit autrement, les ingénieurs ont travaillé jour et nuit pour résoudre les problèmes rencontrés et permettre à la firme spatiale de passer à l’étape suivante. Il n’en reste pas moins que SpaceX ne devra pas lambiner pour être au rendez-vous d’Artemis 3, soit la mission prévue pour 2026 qui emmènera les astronautes jusqu’à la surface lunaire.