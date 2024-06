Et si c’était lui, le premier véritable « spatial computer » ? Le Spacetop G1 est un ordinateur portable… sans écran, ce dernier étant remplacé par des lunettes AR qui permettent exclusivement d’afficher des écrans virtuels. Ces lunettes filaires, qui se rangent directement dans le capot du Spacetop G1, s’annoncent beaucoup plus confortable qu’un Apple Vision Pro avec leur 81 grammes sur la balance, un poids plume qui ne s’obtient pas au détriment de la qualité d’affichage puisque l’on se retrouve avec deux petites dalles OLED de 1920 x 1080 pixels par oeil.



Les spécifications techniques de la partie ordinateur (1,4 kg) sont honorables mais font plus penser à une Chromebook qu’à un MacBook Pro : le Spacetop G1 embarque en effet un processeur Qualcomm Snapdragon QCS8550 avec un iGPU Adreno 740 et un NPU de 16 TOPS, 16 Go de RAM et une unité de stockage SSD de 128 Go. Côté connectivité, le Wi-Fi 7 est de la partie, tout comme le Bluetooth 5.3 et la 5G. Outre l’affichage géré par les lunettes AR, le Spacetop G1 dispose de deux haut-parleurs de 6W et de microphones. Deux ports USB-C tout à fait classiques complètent cette fiche de specs. Le tout fonctionne sous Space OS, un système d’exploitation dédié qui fait tourner des web Apps.

Si le poids des lunettes AR est un vrai atout face au Vision Pro (ce que le fabricant ne se prive pas de rappeler d’ailleurs), la définition des écrans reste à des encablures des dalles micro-OLED du casque d’Apple, sans même parler de l’interface de contrôle là encore très classique face au tandem oeil-doigts du Vision Pro. Les lunettes AR Spacetop G1 s’avèrent aussi beaucoup moins polyvalentes qu’un Vision Pro ou un Meta Quest, son usage se limitant à simuler le moniteur d’un ordinateur portable, et rien de plus.

Le Spacetop G1 sera disponible à la vente aux Etats-Unis au prix de 1700 dollars. Les précommandes sont déjà ouvertes, mais les livraisons ne démarreront qu’à partir du mois d’octobre 2024.