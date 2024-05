James Webb parvient à détecter les toutes premières galaxies de l’univers

C’est une grande première : des astronomes se sont appuyés sur les capacités d’observation mirifiques du télescope spatial James Webb (JWST) pour détecter les probables premières galaxies de l’univers, apparues il y a 400 à 600 millions d’années seulement après le Big-Bang. La publication de ces astronomes indique que ces trois galaxies naissantes sont le fruit d’un nuage primordial d’hydrogène et d’hélium gazeux.

« Juste » après le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d’années, durant les âges sombres cosmiques, l’univers était essentiellement rempli de gaz dense. Cette période de l’univers primordial était caractérisée par une obscurité totale, les premières étoiles n’ayant pas encore commencé à briller. Environ 400 millions d’années après le Big Bang, l’ère de réionisation débute, avec les premières étoiles et galaxies formant des photons à haute énergie qui ionisent le gaz environnant, transformant progressivement l’univers en un état ionisé et transparent. Comprendre cette période est crucial pour les astronomes, car elle marque la transition vers l’univers structuré et visible tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Les récentes observations des trois galaxies naissantes montrent comment ces galaxies se sont formées dans les tous premiers temps de l’univers. En étudiant les spectres lumineux, les astronomes ont découvert en effet que la lumière de ces galaxies était absorbée par de grandes quantités d’hydrogène neutre, ce qui semble indiquer que ces dernières utilisaient ce gaz pour former de nouvelles étoiles. Cette découverte représente une avancée majeure pour l’astronomie, car elle permet de mieux comprendre comment les premières étoiles et galaxies ont contribué à ioniser le gaz environnant, rendant l’univers « transparent » et permettant à la lumière de voyager librement à travers l’espace.