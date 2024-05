La Russie parvient à mettre en rade le service Starlink destiné aux forces ukrainiennes

Pour la première fois depuis le début du conflit, la Russie est parvenue à perturber le service d’Internet par satellite Starlink en Ukraine, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur la guerre en cours entre les deux pays. Ainsi, les soldats ukrainiens ont perdu l’accès à Internet juste avant que les troupes russes n’avancent à travers la frontière nord, entravant leur capacité à communiquer et à partager des informations sur cette attaque surprise.

Depuis plusieurs mois, la Russie a intensifié l’usage d’armes électroniques pour dégrader le service de Starlink sur lequel les soldats ukrainiens comptent pour communiquer, recueillir des renseignements et mener des frappes de drones. Les analystes estiment désormais que la poursuite de telles perturbations pourrait entrainer un changement tactique majeur dans le conflit. On notera que jusqu’ici, Starlink avait pu résister aux attaques électroniques, mais la Russie utilise désormais des fréquences radio extrêmement puissantes provenant de véhicules équipés de grandes tours radio et possiblement de drones.

Un responsable Russe de la division « guerre électronique » a récemment confirmé que Starlink est désormais une cible. Les experts avertissent que la très forte dépendance de l’Ukraine à l’égard de Starlink reste particulièrement risquée, sans compter sur l’imprévisibilité quasi légendaire d’Elon Musk. Face à cette situation. nouvelle, l’Ukraine teste actuellement des systèmes alternatifs, mais comme l’a rappelé Mykhailo Fedorov, le ministre ukrainien en charge du numérique, il n’existe actuellement aucun équivalent réel à Starlink.