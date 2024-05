iFixit arrête son partenariat avec Samsung

Le célèbre iFixit, spécialisé dans la réparation et surtout le démontage en règle des appareils électroniques, vient de mettre fin à son partenariat de réparation avec Samsung après une collaboration de deux ans. iFixit explique que ce partenariat a été arrêté à cause de négociations infructueuses, mais la description de la relation entre les deux entités laisse entendre que le mal était un peu plus profond encore.

iFixit s’était fixé pour objectif de créer un écosystème favorable aux réparations pour les entreprises indépendantes et les consommateurs grâce à son Samsung Repair Hub, mais ce projet a rencontré plusieurs difficultés. Le coût élevé des composants rendait les réparations moins attractives, poussant les clients à remplacer leurs appareils. De plus, iFixit n’a pas pu fournir des pièces aux ateliers de réparation à des prix et quantités suffisantes, Samsung limitant iFixit à vendre un maximum de sept pièces par client sur une période de trois mois, ce qui s’est avéré parfois insuffisant pour couvrir les besoins réels. En outre, le géant sud-coréen n’a pas fourni à iFixit de composants pour les derniers modèles Galaxy S23, Z Flip 5 et Z Fold 5, et a cessé les expéditions après la série S22.

À partir du mois de juin, iFixit ne sera donc plus un distributeur tiers de composants et d’outils pour le matériel Samsung. Les informations de réparation existantes resteront sur la plateforme d’iFixit, mais aucun nouveau manuel de réparation ne sera développé en collaboration avec Samsung. iFixit prévoit tout de même de continuer à vendre des pièces et des kits de réparation pour les appareils Samsung en utilisant à la fois des composants OEM et des pièces de rechange, similaire à ce que la société fait déjà pour les réparations d’iPhone.

On notera qu’iFixit s’était déjà associé à Samsung pour un programme de recyclage Galaxy Upcycling qui n’avait finalement pas abouti. Le second essai de collaboration n’aura donc pas mieux fonctionné et la déception est palpable du côté de la société de réparation : « Nous n’avons clairement pas retenu la leçon du premier coup, et il y a deux ans, nous les avons laissés nous convaincre qu’ils envisageaient sérieusement de se lancer dans la réparation », peut-on lire sur le blog d’iFixit.