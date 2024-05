La légende Ron Gilbert tease son prochain jeu, mélange de « Zelda classique, Diablo et Thimbleweed Park »

Le légendaire Ron Gilbert, à qui l’on doit la très culte série des Monkey Island, vient de teaser son prochain jeu, et c’est évidemment un évènement pour quiconque n’est pas uniquement intéressé par les gros AAA qui tâchent. Et cette fois, Gilbert quitte le monde de la piraterie, peut-être lassé par les attaques subies (parfois violentes), suite au lancement de Return to Monkey Island, dont la direction artistique avait il est vrai beaucoup partagé.

Le studio Terrible Toybox, dirigé par Ron Gilbert, partage les toutes premières images de ce nouveau jeu décrit comme un mélange de « Zelda classique, Diablo et Thimbleweed Park », ce qui a évidemment de quoi susciter l’intérêt des plus blasés. Les jeux cités ne semblent pas faits à priori pour fusionner dans un titre hybride, mais il ne faut jamais désespérer de l’imagination des meilleurs créateurs. Tout au plus sait-on grâce aux premiers clichés du jeu que le choix des références Thimbleweed Park, l’excellent point’n click de Terrible Toybox, Zelda (à l’ancienne) et Diablo a abouti à un titre en vue aérienne, avec sans doute des phases d’aventure scénarisées alternant avec des séquences de pur action.

Toujours sans nom attribué, le nouveau jeu du studio Terrible Toybox devrait sortir en 2024… ou en 2025.