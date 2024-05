Megalopolis : premier trailer pour le film de S.F de Francis Ford Coppola

Il y pense depuis les années 80. Le réalisateur américain Francis Ford Coppola, Palme d’Or à Cannes en 1979 pour son chef d’oeuvre Apocalypse Now (sans oublier la cultissime trilogie du Parrain), dévoile les premières images de son film de science-fiction Megalopolis. Présenté comme une fable néo-futuriste (de nombreux éléments font référence à la période de l’antiquité), Megalopolis place son action dans la ville de New Rome (un New York fantasmé) où tout semble possible. César Catilina (Adam Driver), un artiste-urbaniste visionnaire et utopiste, s’appose à Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), un être uniquement intéressé par l’argent et les conflits. Pour ne rien arranger, Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), la fille du maire, est amoureuse de César. Le casting, prestigieux, comprend aussi Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, James Remar , D.B. Sweeney et un certain… Dustin Hoffman, qu’on ne présente plus.

Le long-métrage Megalopolis, au casting tout aussi éblouissant que ses images, sera présenté au Festival de Cannes le 17 mai 2024.

Megalopolis est un énorme pari pour Coppola, qui l’a financé en grande partie sur ses deniers. Aussi incroyable que cela puisse être, le film n’a pas encore trouvé de distributeur aux Etats-Unis, étant considéré comme trop étrange par les distributeurs américains. Megalopolis sera aussi projeté le 17 mai prochain lors du prochain Festival de Cannes. Le film est en compétition, mais il y a très peu de chances de le voir rapporter le moindre trophée, le festival de Cannes étant peu tendre avec les films de genre, sans même parler du positionnement politico-social très prononcé des 10 dernières Palmes d’Or (une simple évidence, même si cela ne retire absolument rien à la qualité des métrages présentés). Megalopolis n’a pas encore de date de sortie mais devrait très probablement être disponible en salles cette année.