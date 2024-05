Mercredi saison 2 : un teaser et de gros changements dans le casting

Netflix a diffusé il y a quelques heures le teaser de la saison 2 du très populaire Mercredi, un teaser de présentation du casting… qui a de quoi surprendre ! Le teaser nous montre la Chose distribuant les scripts aux acteurs, et il y a des surprises au menu. D’abord le point sur les tenanciers de la première saison, soit Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez), Isaac Ordonez (Pugsley), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Ritchie Santiago, l’adjointe du shérif), Emma Myers (Enid), Joy Sunday (Bianca), Hunter Doohan (Tyler), Victor Dorobantu (La Chose), Moosa Mostafa (Eugene) et Georgie Farmer (Ajax). Un nom vous semble manquer à l’appel ? C’est en effet le cas : Percy Hynes-White, qui interprétait le rôle de Xavier Thorpe, ne fait plus partie du casting, sans doute à cause des accusations d’agressions sexuelles dont il fait l’objet. Sachant que l’acteur avait l’un des rôles principaux dans la série, on peut supposer que Tim Burton justifiera cette absence dans le scénario.





Outre le retrait de Percy Hynes-White, cette saison 2 sera marquée par l’arrivée au casting de nouvelles têtes, et en nombre ! Le grand Steve Buscemi sera donc présent, tout comme Evie Templeton, Billie Piper, Owen Painter, Noah Taylor ou bien encore Joanna Lumley qui jouera Grandmama, un nouveau membre de la Famille Adams. Des plus petits rôles seront interprétés par Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment (IA de Spielberg), Heather Matarazzo (Princesse malgré elle), Joonas Suotamo et… Christopher Lloyd, qui restera à jamais dans nos coeurs le formidable Doc de Retour vers le Futur. La saison 2 de Mercredi sera diffusée en 2025 sur Netflix.