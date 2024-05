Captain America : Brave New World : enfin le retour du sang dans un Marvel ?

Oui, la question peut sembler un peu étrange, et pourtant, depuis Avengers : Endgame, Marvel/Disney a passé à la grande lessiveuse sa franchise de super-héros. Le sang a disparu, tout comme les scénarios, la mise en scène ou simplement la capacité à filmer correctement une scène d’action, une incurie qui s’est traduite par un effondrement (mérité) des recettes au box-office. Captain America : Brave New World sera t-il enfin LE film Marvel qui redonnera ses lettres de noblesse à la Maison des Idées ? Après tout, la mini-série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver était d’une qualité plutôt convenable malgré quelques lourdeurs dans le récit.

🇺🇸 EXCLUSIVE IMAGE 🇺🇸#CaptainAmerica: Brave New World puts Sam Wilson through his paces, says director Julius Onah. 'The action in this movie is incredibly exciting because this is a guy who can break, who can bleed,' he tells Empire. READ MORE: https://t.co/0RMrWfKfni pic.twitter.com/jjUwLuAKxX — Empire Magazine (@empiremagazine) May 3, 2024

Si l’on en croit le réalisateur Julius Onah (The Cloverfield Paradox), qui s’est confié dans les colonnes d’Empire, Captain America : Brave New World reprendra une élément important de la mini-série, à savoir que Sam Wilson sera traité comme un être humain presqu’ordinaire. En effet, ce dernier n’a pas reçu d’injection de sérum de super-pouvoirs à contrario de son prédécesseur Steve Rogers. « L’action dans ce film est incroyablement excitante parce que c’est un gars qui peut se briser, c’est un gars qui peut saigner », déclare Onah. « Nous avons beaucoup de plaisir à le pousser dans ses retranchements. »

Est-ce à dire que le sang va faire son grand retour dans un film Marvel ? Que les super-héros Marvel seront autre chose que des gars super forts aux vannes super nulles et à qui il n’arrive jamais rien de super-grave ? On croise les doigts pour du vrai changement en tout cas. Onah nous confirme aussi que Sam sera souvent en désaccord avec le Leader ( Samual Sterns) : « Sam se retrouve presque entre Samuel Sterns et ce qu’il pense que le gouvernement lui doit, et comment il veut s’y prendre pour l’obtenir ». Comment ? Est-ce à dire qu’il pourrait même y avoir un peu de tensions psychologique ? Mazette ! a noter enfin que le site Empire nous gratifie du premier cliché montrant Sam Wilson dans son costume de Captain America. Captain America : Brave New World sera visible en salles le 14 février 2025.