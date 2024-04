DJI proche de l’interdiction totale aux Etats-Unis ?

Après Huawei et bientôt TikTok, DJI pourrait à son tour faire ls frais de la guerre technologique et commerciale que se livrent la Chine et les Etats-Unis. Le New York Times affirme que le gouvernement américain souhaite évincer totalement DJI du territoire américain. L’argument de la FCC serait une redite des justifications avancées pour l’interdiction de Huawei et le probable « bannissement » de TikTok : DJI constituerait une menace pour la sécurité intérieure des Etats-Unis. A l’instar de toutes les entreprises technologiques chinoises, la société a en effet l’obligation de fournir sur simple demande aux services de renseignement chinois les informations dont elle dispose sur ses clients américains.

Le Congrès américain passerait par la Chambre de l’énergie et du commerce pour ajouter DJI a la liste des firmes interdites de sol américain en vertu du Secure and Trusted Communications Networks Act et du Countering CCP Drones Ac, cette dernière loi ciblant précisément les drones. La Federal Communications Commission (FCC), en charge de la liste noire des sociétés interdites, serait déjà prête à y ajouter le fabricant de drones. Mais quels sont donc les éléments qui prouvent que DJI constitue bien un risque pour la sécurité nationale des Etats-Unis ? La républicaine Elise Stefanik affirme avoir en sa possession des preuves que DJI dispose d’informations sur les infrastructures critiques des États-Unis, ce qui rangerait de facto le fabricant dans la catégorie des entreprises à bannir.

Pour DJI, très populaire aux Etats-Unis, un arrêt des ventes sur le sol américain aurait forcément un impact important sur les résultats financiers et donc les capacités d’investissement et d’innovation de l’entreprise.