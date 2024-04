Europol s’oppose au chiffrement de bout en bout

Après l’épisode « FBI vs Apple », se dirige t-on vers un nouveau bras de fer entre les GAFAM et les autorités de police, mais cette fois sur le sol européen ? Europol – qui est « une agence européenne de police criminelle qui facilite l’échange de renseignements entre polices nationales en matière de stupéfiants, de terrorisme, de criminalité internationale et de pédocriminalité au sein de l’Union européenne (source Wiki) « – vient en effet de publier un communiqué pour signifier son opposition au chiffrement de bout en bout des messageries instantanées. Pour Europol, le chiffrement end to end empêche le bon travail de la police : » Ces capacités sont très différentes, mais ensemble elles nous aident à sauver de nombreuses vies et à protéger les plus vulnérables contre les crimes les plus odieux […] Nous sommes donc profondément préoccupés par le déploiement du chiffrement de bout en bout d’une manière qui compromettrait ces deux capacités. » précise Europol.

Des alternatives… peu efficaces

Et l’agence européenne de proposer à la place du chiffrement end to end des solutions alternatives : » Nous pensons que des solutions techniques existent ; elles nécessitent simplement une certaine flexibilité de la part de l’industrie et des gouvernements ». Europol s’avance ici sur un terrain glissant car à l’heure actuelle, il n’existe en fait aucune alternative réellement sécurisée au chiffrement de bout en bout. Permettre aux autorités de récupérer sans effort les messages, c’est de toute façon augmenter les risques que l’ensemble des utilisateurs soient de nouveau à la merci des hackers et autres malveillants du cyberespace. Il n’existe pas de porte dérobée qui puisse se dérober indéfiniment aux pirates… ou aux gouvernements peu soucieux des droits de l’homme.

Ce que demande donc Europol, c’est l’affaiblissement généralisé des norme de sécurité pour des centaines de millions de citoyens européens… afin d’augmenter une capacité d’action ciblant tout au mieux quelques milliers d’individus. Autant dire que les débats s’annoncent chauds sur ce sujet, sachant qu’à la suite d’Apple, Google et les autres géants du numérique ont à leur tour activé par défaut le chiffrement end to end pour un grand nombre de leurs services.