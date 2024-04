Horizon OS : Meta ouvre le système d’exploitation du Quest aux casques tiers

Meta dévoile Horizon OS, qui se veut son système d’exploitation de réalité mixte (virtuelle et augmentée), à destination des casques de différents fabricants. C’est un moyen d’ouvrir le système d’exploitation des casques Quest et de se rapprocher du format d’Android et Windows.

Horizon OS, le système pour les casque de différents constructeurs

Il y a trois partenaires pour le moment : Asus, Lenovo et Microsoft. Asus fabrique un casque de jeu en réalité virtuelle sous sa marque Republic of Gamers. Lenovo est également de la partie pour les prochains appareils VR compatibles avec Meta Horizon OS. Pour rappel, Lenovo a déjà fabriqué le casque Oculus Rift S connecté à un PC avec Meta, et a fabriqué de nombreux produits VR/AR au fil des ans. Selon Meta, les casques de Lenovo seront axés sur la productivité, l’apprentissage et le divertissement.

Par ailleurs, il y aura un Meta Quest de marque Xbox, en édition limitée, « inspiré par la Xbox », avec une certaine implication de Microsoft, bien que Meta reste vague sur les détails.

De plus, le fonctionnement du logiciel de réalité mixte Quest va connaître de grands changements : App Lab, une partie semi-cachée de la boutique d’applications du Quest qui a été une source importante de logiciels émergents pendant des années, sera bientôt une partie plus visible pour les utilisateurs. Meta promet également un framework de réalité mixte ouvert afin que les développeurs puissent commencer à comprendre comment les expériences de type réalité augmentée sur les futurs casques peuvent mieux fonctionner.

L’approche de Meta est en tout cas intéressante ici. On est sur de l’ouverture, soit l’exact inverse de visionOS, le système d’exploitation du casque Apple Vision Pro. Il sera intéressant de voir si les fabricants vont sauter sur l’occasion au fil des années.