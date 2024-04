Take Two (GTA) licencie 5% de ses effectifs, soit 580 employés

Vagues après vagues, c’est un mouvement qui semble ne jamais devoir s’arrêter. Take Two, l’éditeur de GTA (développé par Rockstar Games) a décidé de mettre à la porte 5% de ses effectifs, soit 580 personnes. Le géant du JV a procédé à ces licenciements « en douce » : le plan social a été notifié dans un document remis à la SEC (le « gendarme » de la bourse américaine). Take Two se justifie en évoquant une nécessaire baisse des coûts et une augmentation de la marge opérationnelle, ce qui passe par la suppression de plusieurs projets en cours. Outre cette réduction de personnel, l’éditeur va aussi geler son programme d’embauches pour les mois à venir, ce qui là encore devrait mettre la pression sur les projets en développement. Il ne sera en effet plus possible d' »alléger » les projets en embauchant de nouveaux développeurs, ce qui devrait aboutir à de dures périodes de crush.

Après Embracer, EA, Xbox, PlayStation et tant d’autres, les licenciements se poursuivent dans le secteur du jeu vidéo

Avant de faire des économies grâce à ces départs massifs, Take Two va devoir financer son plan social, à hauteur de 200 millions de dollars selon les documents de la SEC. Sur cette somme, 140 millions de dollars seront issus des jeux dont le développement a été annulé, et 35 millions de dollars concernent les indemnités versées aux salariés licenciés. Le timing de ce plan social ne pouvait pas plus mal tomber, Take Two venant de d’offrir Gearbox pour 460 millions de dollars. Visiblement, ce n’est donc pas l’argent qui manque chez l’éditeur, l’argument de la baisse des coûts ressemblant plus à une formule obligée qu’à un justificatif crédible.