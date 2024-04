Netflix n’est plus disponible sur certains téléviseurs à la suite d’une mise à jour

Plusieurs utilisateurs de Netflix n’ont plus accès au service de streaming depuis leur téléviseur. En effet, l’application n’est tout simplement plus disponible, mais il y a une raison à cela : c’est dû à une mise à jour.

« Netflix n’est plus disponible sur cet appareil. Consultez la liste des appareils compatibles sur netflix.com/compatibledevices », indique le message à l’écran.

Ce blocage de l’application concerne les anciens téléviseurs qui ont entre 10 et 14 ans d’ancienneté. Parmi les TV qui perdent leur compatibilité, on trouve les modèles LCD de Sony, dont des Bravia et Legacy haut de gamme commercialisés entre 2011 et 2013. Chez Samsung, cela concerne les gammes D, E, F en écran Full HD. Pour LG, les téléviseurs de toutes les tailles et de vieilles gammes LM 6410, LM860V, LM 670S ou LM960V ne sont plus compatibles sans des mises à jour de sécurité proposées par le fabricant dès 2016.

Pourquoi cet abandon ? Netflix a indiqué au Parisien que les vieux téléviseurs posent des risques de cybersécurité. Le service évoque notamment SSLv3, un ancien protocole de chiffrement des données très peu utilisé. Il y a eu une faille de sécurité concernant ce protocole, mais plusieurs TV ne reçoivent plus de mises à jour et n’ont donc pas bouché la vulnérabilité. Netflix préfère par conséquent ne pas prendre de risque et abandonner le support.

Que faire si vous êtes dans la situation du blocage ? Deux options s’offrent à vous. La première consiste à vérifier s’il n’y a pas une mise à jour disponible pour votre téléviseur, puis vérifier ensuite si Netflix refonctionne. La seconde option consiste à utiliser un appareil, comme un Chromecast ou un Fire TV Stick, que vous connectez au port HDMI de votre téléviseur. Vous pourrez ainsi profiter d’une expérience à jour.