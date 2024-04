X offre désormais des coches bleues aux comptes avec plus de 2500 abonnés payants

Un cadeau surprise pour les uns, la marque de la honte pour d’autres. Elon Musk a de nouveau changé les règles d’attribution de la fameuse coche bleue du réseau social X. Désormais, les comptes ayant plus de 2500 abonnés vérifiés recevront automatiquement une coche bleue, évidemment sans rien devoir débourser en supplément. Dans la foulée de ce « cadeau », des milliers de d’influenceurs et de gros comptes sur X se sont empressés de déclarer à leurs abonnés qu’il n’avaient rien payé pour bénéficier de ce badge, comme si l’affichage de ce dernier était une forme d’inféodation à Elon Musk et à ces idées très radicales sur la liberté d’expression. David Simon, le créateur de la série culte Sur Ecoute (The Wire/HBO) a ainsi demandé “Est-ce que quelqu’un ici sait comment désactiver ce put… de truc ?”.

Going forward, all 𝕏 accounts with over 2500 verified subscriber followers will get Premium features for free and accounts with over 5000 will get Premium+ for free — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2024

De fait, il est notable de constater qu’un grand nombre de comptes « badgés » sont tenus par des personnalités conservatrices et souvent proches de l’ultra droite américaine, et que les nouveaux comptes à coche bleue ne souhaitent pas forcément être reliés d’une façon ou d’une autre à cette sphère intellectuelle et politique. L’autre cause de cette fronde concerne la cohérence des idées affichées, nombre de personnes nouvellement badgées ayant tenu des propos parfois assez virulents contre ce badge payant ou contre le fait plus général de donner de l’argent à Elon Musk. Heureusement pour tous ces mécontents , la solution est simple puisque ces derniers peuvent toujours désactiver la coche bleue en accédant simplement à la page « personnalisation du profil » dans les paramètres de X. De cette façon, ils bénéficient toujours des fonctionnalités liées à la coche sans avoir à l’afficher publiquement.