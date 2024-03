The Spider Within : a Spider Verse Story : Miles Morales de retour dans un court métrage à la tonalité angoissante

Que voilà une superbe surprise de la part de Sony Pictures : The Spider Within : a Spider Verse Story est un court métrage d’animation d’un peu plus de 7 minutes qu nous montre un Miles Morales beaucoup très angoissé et en proie à des terreurs qui se matérialisent sous la forme de cauchemars éveillés. Une perspective réellement inattendue sur le personnage, et aussi le prétexte à une mise en scène horrifique toujours aussi merveilleusement découpée. Face à ses démons intérieurs, la présence rassurante du père est finalement plus que bienvenue, car comme on devrait le savoir, tous les héros ne portent pas de cape. Ce court étonnant avait été initialement présenté au Festival international du film d’animation d’Annecy l’an dernier. La réalisation est assurée par Jarelle Dampier, et le projet lui-même s’inscrit dans le cadre du programme LENS de Sony Imageworks (dont l’objectif est de mettre en avant de jeunes talents issus de milieux défavorisés).



A priori, l’ambiance de ce métrage est donc du « one shot », mais on ne serait pas contre une reprise dans le prochain film Spider-Verse de certaines des thématiques abordées ici. Un super-héros triomphant touche toujours beaucoup moins qu’un individu en proie à des difficultés personnelles que ne peuvent pas résoudre ses super-pouvoirs. Et c’est peu dire que le personnage de Spider-Man est particulièrement « faillible » et humain dans son approche, des Comics Marvel à la trilogie de Sam Raimi. Au tour de Miles Morales d’afficher ses faiblesses ?