Les films et séries qui arrivent sur Netflix en avril 2024

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en avril 2024 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

The magic prank show with Justin Willman- Le Magic Prank Show avec Justin Willman

Date : 01/04

Synopsis : Avec l’aide de son équipe, le magicien, humoriste et farceur professionnel Justin Willman met sur pied des canulars particulièrement élaborés pour aider des personnes à se venger.

Crooks

Date : 04/04

Synopsis : Une pièce de monnaie inestimable suscite des conflits entre gangs rivaux, forçant un perceur de coffres-forts à la retraite et un truand de bas étage à se lancer dans un dernier casse.

Ripley

Date : 04/04

Synopsis : Escroc fauché engagé par un magnat pour ramener son fils bohème à la maison, Tom Ripley tombe dans un engrenage meurtrier. Une mini-série inspirée des romans de Patricia Highsmith.

Parasyte: The Grey

Date : 05/04

Synopsis : Quand des parasites inconnus s’emparent violemment d’hôtes humains et gagnent du pouvoir, l’humanité se mobilise pour lutter contre cette menace qui ne cesse de croître.

Anthracite: Secrets of the Sect – Anthracite: Le mystère de la secte des Ecrins

Date : 10/04

Synopsis : Une vieille affaire refait surface quand un journaliste disparaît, menant sa fille, détective amatrice du Web, dans une ville de montagne hantée par le secret, la mort et une secte.

The Hijacking of Flight 601 – Le Détournement du vol 601

Date : 10/04

Synopsis : Après le détournement d’un avion, deux hôtesses doivent déjouer les plans des terroristes sur fond d’intenses négociations au sol et à bord. Inspiré de faits réels.

Unlocked: A Jail Experiment – Unlocked : La prison fait un break

Date : 10/04

Synopsis : Dans cette série de téléréalité, un shérif met en place une expérience sociale radicale pour donner plus d’autonomie aux détenus d’un centre pénitentiaire de l’Arkansas.

As the Crow Flies: Season 3 – Les Ailes de l’ambition : Saison 3

Date : 11/04

Synopsis : Alors qu’un visage familier s’installe devant les caméras, d’anciennes alliances se brisent et de nouvelles relations se forment, changeant la donne au sein du journal télévisé.

Heartbreak High: Season 2 – Hartley, cœurs à vif : Saison 2

Date : 11/04

Synopsis : Alors qu’Amerie pensait pouvoir enfin aborder la rentrée avec sérénité, une nouvelle série d’ennuis et d’inquiétants faits de harcèlement commencent à perturber sa vie.

Midsummer Night

Date : 11/04

Synopsis : Carina réunit sa famille pour la traditionnelle fête suédoise du solstice d’été, mais la joyeuse célébration tourne au vinaigre quand de vieux secrets refont peu à peu surface.

Good Times

Date : 12/04

Synopsis : Dans cette réinterprétation osée et impertinente d’un classique de la télé, une nouvelle génération de la famille Evans affronte les aléas du quotidien dans une cité HLM de Chicago.

The Circle: Season 6 – The Circle Game : États-Unis : Saison 6

Date : 17/04

Synopsis : Dans ce jeu de statut et stratégie sous forme d’expérience sociale, les participants flirtent, se lient d’amitié et changent d’identité pour gagner le pactole du meilleur influenceur.

Don’t Hate the Player – Mauvais joueurs

Date : 17/04 (ep 1-4), 24/04 (ep 5-6) & 01/05 (ep 7-9)

Synopsis : Au départ d’un camp de fortune, 13 joueurs s’affrontent pour obtenir une place dans une villa de luxe et tenter de gagner 150 000 euros dans un jeu de stratégie et de survie présenté par Claude Dartois (« Koh Lanta »).

Bros – Comme deux frères

Date : 18/04

Synopsis : Après avoir reçu de troublantes nouvelles, deux meilleurs amis voyagent de Jérusalem à Cracovie pour assister à un match de football dans l’espoir d’oublier leurs soucis.

The Upshaws: Part 5 – La famille Upshaw : Partie 5

Date : 18/04

Synopsis : Une nouvelle saison riche en rebondissements et bouleversements réjouit les Upshaw… et les stresse ! Mais quoi qu’il arrive, la famille prime, toujours et avant tout.

Brigands: The Quest for Gold – Briganti

Date : 23/04

Synopsis : Au 19e siècle, alors que le sud de l’Italie est en proie aux brigands, Filomena fuit une existence fortunée mais morose pour mener une périlleuse chasse au trésor.

Fight for Paradise: Who Can You Trust?

Date : 23/04 (1st batch) & 30/04 (2nd batch)

Deliver Me

Date : 24/04

Synopsis : Lorsque Billy et Dogge, deux adolescents, sont recrutés par un gang local, ils se retrouvent confrontés à un monde violent dont ils sont bien trop jeunes pour savoir se protéger.

Dead Boy Detectives

Date : 25/04

Synopsis : Un fantôme vous enquiquine ? Un démon vous a volé vos souvenirs les plus chers ? C’est le moment d’appeler les Dead Boy Detectives.

The Asunta Case – L’Affaire Asunta

Date : 26/04

Synopsis : Après avoir signalé la disparition de leur fille Asunta, Rosario Porto et Alfonso Basterra se retrouvent rapidement visés par l’enquête. Inspiré de faits réels.

Fiasco

Date : 30/04

Synopsis : Sur le tournage de son premier long-métrage, un réalisateur voit l’expérience virer au cauchemar, et l’équipe du making-of enregistre tout : couacs, menaces et tentatives de sabordage…

Baby Reindeer – Mon petit renne

Prochainement

Synopsis : Lorsqu’un humoriste fauché manifeste un peu de gentillesse à l’égard d’une femme fragile, il en résulte une obsession étouffante qui menace de détruire leur vie à tous les deux.

FILMS

Rodeio Rock

Date : 03/04

Synopsis : Quand un rockeur amateur est forcé de remplacer le célèbre chanteur de country dont il est le sosie, il doit choisir entre renoncer à son identité et écouter son cœur.

The Tearsmith – Fabricant de larmes

Date : 04/04

Synopsis : Adoptés par la même famille après une enfance difficile dans un orphelinat, Nica et Rigel réalisent qu’ils éprouvent l’un pour l’autre des sentiments inattendus et irrésistibles.

Scoop

Date : 05/04

Synopsis : Cette adaptation inspirée de faits réels raconte comment les collaboratrices de Newsnight ont décroché la célèbre interview du prince Andrew qui allait faire l’effet d’une bombe.

A Journey

Date : 12/04

Synopsis : Refusant de suivre un traitement pour son cancer, une femme part en voyage à travers la Tasmanie pour réaliser tous les projets de ses rêves avec son mari et son meilleur ami.

Amar Singh Chamkila

Date : 12/04

Synopsis : Un modeste chanteur dont les paroles insolentes suscitent gloire et fureur dans tout le Pendjab rencontre un succès fulgurant et essuie de brutales critiques avant sa mort prématurée.

Love, Divided – L’Amour au pied du mur

Date : 12/04

Synopsis : Valentina, jeune pianiste, reprend sa vie en main. David, son voisin inventeur, a besoin de silence pour se concentrer. L’amour parviendra-t-il à percer le mur mitoyen qui les sépare ?

Stolen – Stöld

Date : 12/04

Synopsis : En Suède, une jeune femme membre du peuple autochtone sami remonte la piste d’un tueur pour régler un compte personnel. Un drame poignant inspiré de faits réels.

Rebel Moon — Part Two: The Scargiver – Rebel Moon – Partie 2 : L’Entailleuse

Date : 19/04

Synopsis : Les rebelles se préparent à braver les impitoyables forces du Monde-Mère, des liens indestructibles se forgent, des héros émergent et des légendes naissent. Un film de Zack Snyder.

City Hunter – Nicky Larson

Date : 25/04

Synopsis : Tireur d’élite et éternel séducteur, le détective privé Nicky Larson fait équipe à contrecœur avec la sœur de son ancien partenaire pour enquêter sur la mort de ce dernier.

Honeymoonish – Drôle de lune de miel

Date : 29/04

Synopsis : Lors de leur lune de miel, deux jeunes mariés ne se découvrent que des différences. Réussiront-ils à prouver que les opposés s’attirent ?

DOCUMENTAIRES

Crime Scene Berlin: Nightlife Killer – Scène de crime à Berlin : Les nuits sanglantes

Date : 03/04

Synopsis : En 2012, le milieu festif berlinois est profondément ébranlé par une vague de meurtres atroces dont l’auteur échappe à la justice, jusqu’à ce que l’une de ses victimes survive.

Files of the Unexplained – Les Dossiers de l’inexplicable

Date : 03/04

Synopsis : Rencontres du troisième type, disparitions étranges, apparitions fantomatiques et autres phénomènes déroutants sont au cœur de cette série d’investigation glaçante.

The Antisocial Network: Memes to Mayhem – The Antisocial Network : Mèmes à retardement

Date : 05/04

Synopsis : Du « rickroll » aux théories du complot devenues virales, ce documentaire explore comment un site Internet d’échanges anonymes a fini par semer le chaos dans le monde réel.

What Jennifer Did – Les Vérités de Jennifer

Date : 10/04

Synopsis : Quand elle appelle les secours pour signaler qu’on a tiré sur ses parents, Jennifer Pan devient le point de mire d’une affaire criminelle captivante.

Our Living World

Date : 17/04

Hack Your Health: The Secrets of Your Gut – À l’écoute du ventre : Les secrets de votre santé

Date : 26/04

Synopsis : Plongez dans l’univers du système digestif avec ce documentaire distrayant et instructif qui décrypte le rôle joué par la santé intestinale dans notre bien-être global.

STAND UP

Demetri Martin: Demetri Deconstructed

Date : 02/04

Synopsis : Partageant ses réflexions sur les sacs poubelles au parfum agressif ou les employés de bureau en enfer, l’humoriste Demetri Martin signe un stand-up unique en son genre.

Neal Brennan: Crazy Good

Date : 09/04

Synopsis : Dans ce spectacle, l’humoriste Neal Brennan ironise sur la crypto, la vantardise sur les réseaux, les compliments de nature sexuelle et le lien entre excellence et santé mentale.

Jimmy Carr: Natural Born Killer

Date : 16/04

Synopsis : Avec ses prises de position hardies sur les armes à feu, la religion, la « cancel culture » et le consentement, Jimmy Carr dynamite l’idée qu’on ne peut plus rire de rien.

Fern Brady: Autistic Bikini Queen

Date : 22/04

POUR LES ENFANTS

I Woke Up A Vampire: Season 2 – Mon petit côté vampire : Saison 2

Date : 04/04

Synopsis : Carmie entre au lycée, mais un élève de deuxième année très mignon sème la discorde dans son groupe d’amis. Saura-t-elle jongler entre les garçons, les études et… une ancienne prophétie ?

Spirit Rangers: Season 3 – Spirit Rangers : Saison 3

Date : 08/04

Synopsis : Les Spirit Rangers sont de retour pour aider de nouveaux amis dans le parc national de Xus et en apprendre toujours plus sur leur culture et le monde qui les entoure.

Woody Woodpecker Goes to Camp – Woody Woodpecker : Alerte en colo

Date : 12/04

Synopsis : Chassé de la forêt, Woody pense avoir trouvé un foyer pour toujours au camp Wouhou… jusqu’à ce qu’un inspecteur menace de fermer le lieu !

CoComelon Lane: Season 2 – Cocomelon Lane : Saison 2

Date : 22/04

Synopsis : Nous voilà de retour à Cocomelon Lane, où Jay-Jay, Bella, Cece, Cody et Nina font preuve d’imagination, testent de nouvelles choses et en tirent de précieuses leçons au quotidien !