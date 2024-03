Black Mirror : 6 nouveaux épisodes pour la série dystopique en 2025

Black Mirror, la série dystopique qui a souvent vu juste concernant l’évolution tragi-comique de nos sociétés actuelles sous la pression des réseaux sociaux et

d’une technologie de plus en plus intrusive, reviendra en 2025 pour une septième saison. Netflix a révélé l’information lors de son événement UK Next. La série compoortera six épisodes, dont une suite à l’épisode comprendra une suite à USS Callister. une parodie grinçante de Star Trek. « Robert Daly est mort, mais pour l’équipage de l’USS Callister, les problèmes ne font que commencer » est l’unique description de ce nouvel épisode, mais il faudra bien s’en contenter jusqu’à la diffusion de la saison. Reverra t-on aussi les acteurs de l’épisode original, soit Jesse Plemons, Cristin Milioti, Aaron Paul (Breaking Bad) et Kristen Dunst ? Netflix ne livre pour ainsi dire aucun détail.



Pour rappel, la série Black Mirror est à l’origine une série britannique de Charlie Brooker qui a créé la sensation en 2011 avec une première saison absolument fantastique de bout en bout. Les saisons suivantes peineront d’ailleurs à retrouver le mordant (parfois très perturbant) de cette première saison. La 6ème saison a été diffusée en 2023 et comportait 5 épisode seulement. Gageons qu’après la vague OpenAI, l’IA sera probablement l’une des stars de la saison 7…