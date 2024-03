Samsung veut revenir aux Galaxy Watch carrées

Les récentes montres Galaxy Watch de Samsung ont un cadran rond, alors que les premiers modèles étaient carrés. Selon SamMobile, Samsung veut justement revenir au format carré pour les futurs modèles.

Galaxy Watch 6

Depuis l’adoption de Wear OS en 2021, Samsung fabrique exclusivement des montres circulaires, mais l’entreprise a déjà joué avec d’autres designs par le passé. La Galaxy Gear originale était une montre carrée, tout comme la montre Android Wear de la société, la Gear Live. Mais à partir de la Gear S2, Samsung a clairement exprimé sa préférence pour les modèles circulaires.

Galaxy Gear

Il n’est pas encore précisé quelle sera la montre qui reviendra à l’ancien format. S’agira-t-il de la Galaxy Watch 7 prévue pour cette année ? Peut-être pas. Du moins, aucune rumeur n’a suggéré un tel changement de design. Il se pourrait donc que ce soit pour plus tard, potentiellement avec la Galaxy Watch 8. Ou bien, Samsung pourrait proposer une autre gamme de montre avec un design carré.

La raison pour laquelle Samsung veut un design carré n’est pas claire. Wear OS prend techniquement en charge les écrans carrés, mais la plupart des applications et même l’interface One UI de Samsung sont optimisées pour les présentations circulaires. Il est tout à fait possible que Samsung espère concurrencer l’Apple Watch, qui a toujours eu des écrans carrés, mais il s’agit certainement d’un bouleversement majeur s’il se concrétise.

En ce qui concerne la Galaxy Watch 7, la présentation devrait logiquement se faire en juillet, aux côtés du lancement de la bague connectée Galaxy Ring.