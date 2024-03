Venom 3 dévoile son titre et change sa date de sortie

Venom 3 a désormais le droit à un titre officiel. Le film porté par Tom Hardy aura pour nom Venom : The Last Dance. Il y a également du changement au niveau de la date de sortie.

Le nom Venom : The Last Dance est intéressant quand on jette un coup d’œil à une publication de Tom Hardy sur Instagram en novembre dernier. Il commençait son message avec « V3NOM 3 The last dance ». L’acteur avait donc déjà évoqué le titre (sans pour autant prévenir que c’était bel et bien le cas), mais celui-ci est seulement officialisé aujourd’hui par Sony qui gère le film.

Nous ne savons pas encore si le titre sera traduit par « La dernière danse » en français ou si nous garderons le titre anglais. Ce n’est pas impossible que ce soit la seconde option, sachant que le deuxième film, Venom : Let There Be Carnage, a gardé son titre anglais… en France du moins. Au Québec, il a été traduit par Ça va être un carnage.

D’autre part, la date de sortie de Venom : The Last Dance a été avancée de deux semaines. Au départ, le film devait sortir le 8 novembre 2024 aux États-Unis. Ce sera finalement le 25 octobre 2024. En toute logique, la sortie française sera le 23 octobre, sachant que les films sortent le mercredi chez nous, là où ils arrivent le vendredi aux États-Unis. Dans tous les cas, cela permettra de profiter de la période d’Halloween.

La grande question maintenant va être de savoir si la qualité sera au rendez-vous. Le deuxième film a été globalement mal accueilli. Sur Allociné par exemple, la note des spectateurs est de seulement 2,1 sur 5.