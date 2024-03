Un film Watch Dogs inspiré du jeu vidéo est en préparation

Watch Dogs ne va pas rester qu’un jeu d’Ubisoft, ce sera également un film. Une adaptation est en préparation et les premiers détails sont dévoilés par Deadline.

Bien que les détails de l’intrigue ne soient pas encore connus, le film sera réalisé par le Français Mathieu Turi sur un scénario de Christie LeBlanc. Yariv Milchan et Natalie Lehmann de New Regency Pictures produisent le film avec Margaret Boykin d’Ubisoft Film & Television. Sophie Wilde, actrice vue dans le film La Main sorti en 2023, est actuellement en pourparlers pour jouer dans le film.

Le premier jeu Watch Dogs a fait ses débuts sur plusieurs plateformes en 2014 et a été suivi par Watch Dogs 2 en 2016 et Watch Dogs : Legion en 2020. Les jeux de la trilogie suivaient différents protagonistes, mais ils étaient tous centrés sur des pirates informatiques dans des villes modernes emblématiques à travers le monde. Les antagonistes sont généralement des entreprises corrompues, des patrons du crime et des pirates informatiques rivaux qui tirent profit du ctOS (central Operating System), un réseau informatique fictif qui relie tous les appareils électroniques d’une ville en un seul système et qui stocke des informations personnelles sur la plupart des citoyens.

Il n’y a pour le moment pas d’information sur la date de sortie du film Watch Dogs, tout comme il n’y a pas de détails sur le casting.