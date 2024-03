Ghost of Tsushima, jusqu’à présent une exclusivité PlayStation, est annoncé sur PC

Le jeu Ghost of Tsushima était jusqu’à présent uniquement disponible sur PlayStation 4 et 5, il arrivera le 16 mai 2024 sur PC. En effet, le titre va débarquer dans sa version Director’s Cut.

Arrivée de Ghost of Tsushima sur PC le 16 mai

Le portage de Ghost of Tsushima sur PC est réalisé par Nixxes, en collaboration avec Sucker Punch Productions, le studio qui s’est occupé de la version PlayStation.

À quoi s’attendre ? La version PC inclut le jeu complet, l’extension Île d’Iki et le mode coop multijoueur en ligne Legends. De plus, il y aura les fréquences d’images déverrouillées, les multiples paramètres et préréglages graphiques, ainsi que les commandes personnalisables de la souris et du clavier. Voici les éléments indiqués sur la page de Steam :

Profitez de Ghost of Tsushima grâce à une fréquence d’images déverrouillée et des options graphiques adaptées à diverses configurations, du PC haut de gamme aux PC gaming.

Admirez un panorama encore plus vaste grâce à la prise en charge des formats ultra-large (21:9), super ultra-large (32:9) et même en 48:9 via un triple écran.

Améliorez les performances grâce aux technologies de mise à l’échelle et de génération d’images telles que le DLSS 3 de NVIDIA, le FSR 3 d’AMD et le XeSS d’Intel. NVIDIA Reflex et la technologie d’amélioration d’image NVIDIA DLAA sont aussi compatibles.

Doublage japonais — vivez une expérience plus authentique encore grâce à la synchronisation labiale du doublage japonais, possible grâce au rendu en temps réel des cinématiques sur PC.

Prenez le contrôle de l’action : profitez du retour haptique et des gâchettes adaptatives avec une manette DualSense branchée ou optez pour des commandes personnalisables à la souris et au clavier.

Retour haptique — vibrez avec votre lame grâce au retour haptique immersif de la manette DualSense.

Gâchettes adaptatives — renforcez votre précision à l’arc en vous appuyant sur la résistance des gâchettes adaptatives.

Ghost of Tsushima est un jeu d’action en monde ouvert en plein cœur du Japon féodal. Le protagoniste est Jin Sakai, un samouraï prêt à tout risquer pour défendre l’île de Tsushima de l’invasion mongole. Les combats à l’épée sont fréquents et se déroulent en vue objective, au corps-à-corps comme à distance. Des attaques réussies peuvent donner lieu à des démembrements ou à la décapitation, souvent accompagnés d’effets d’effusion de sang. Vous pouvez également utiliser la furtivité pour éliminer vos ennemis grâce à des techniques d’assassinat. Les cinématiques et d’autres scènes incluent des exemples de violence intense et de carnage, y compris une scène où un civil est brûlé vif, et une autre où une personne est décapitée et sa tête est montrée à la caméra. Vous pouvez voir du sang rouge dans l’environnement ou sur les vêtements, et lors d’attaques réussies.