Bouygues Telecom dévoile une box 5G avec une clé pour regarder la TV

Bouygues Telecom proposait déjà une box 5G pour Internet, le fournisseur d’accès annonce aujourd’hui une nouvelle clé HDMI complémentaire qui permet de voir les chaînes de télévision. Il s’agit de la clé B.tv.

Une box 5G avec les chaînes de télévision chez Bouygues Telecom

Dans son annonce, Bouygues Telecom dit avoir créé cette clé TV « pour répondre aux attentes des 2/3 des clients de la 5G box qui regardent la télévision par le biais d’applications ou de la TNT et qui souhaitent bénéficier à la fois du Très Haut Débit et d’une expérience TV complète ». Les clients ont accès à plus de 180 chaînes en direct, plus de 30 replays et plus de 35 bouquets et services TV en option.

Le fournisseur liste ces éléments :

Une installation immédiate : avec cette nouvelle solution, plus besoin de décodeur TV. Les applications TV sont directement intégrées à la clé B.tv. Il suffit de la brancher au port HDMI de l’écran pour profiter d’une TV connectée.

Une navigation simple : la clé B.tv s’accompagne d’une télécommande avec boutons d’accès directs aux services pour accéder encore plus facilement aux contenus.

Une solution performante : légère, compacte et sans fil, la clé B.tv est issue des dernières générations technologiques pour assurer satisfaction et sérénité.

La box 5G avec TV est disponible pour 44,99€/mois sur le site de Bouygues Telecom. C’est donc 4,99€/mois supplémentaires par rapport à l’offre sans l’accès aux chaînes de télévision. Aussi, il faut débourser 20 euros pour acquérir la clé B.tv.