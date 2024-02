Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mars 2024

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en mars 2024 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Aníkúlápó: Rise of the Spectre

Date : 01/03

Synopsis : Dans une course contre la montre pour éviter une funeste destinée, Saro retourne au royaume d’Oyo avec l’ordre d’accomplir une tâche presque impossible.

Blood & Water: Season 4 – Blood & Water : Saison 4

Date : 01/03

Synopsis : Alors que Puleng et Fiks essaient d’aller de l’avant, le passé les rattrape et les divise quand elles découvrent que, cette année encore, elles font l’objet d’une menace.

Furies

Date : 01/03

Synopsis : En quête de vengeance après la mort de son père, une jeune femme se retrouve prise dans la toile de la Furie, gardienne de l’ordre au sein du crime organisé parisien.

Maamla Legal Hai – Légal ou presque

Date : 01/03

Synopsis : Lettre de la loi et chaos s’entrechoquent au tribunal de district de Patparganj, où des employés singuliers s’efforcent de faire triompher la justice — non sans quelques objections.

Somebody Feed Phil: Season 7 – Les tribulations culinaires de Phil : Saison 7

Date : 01/03

Synopsis : Dans cette série qui fait rire de bon cœur, le fin gourmet Phil Rosenthal parcourt le monde à la découverte des délices culinaires de Dubaï, Édimbourg ou encore Kyoto.

Supersex

Date : 6/03

Synopsis : Inspirée de faits réels, cette série raconte l’histoire de Rocco Siffredi, issu d’un milieu populaire et devenu l’une des plus grandes stars mondiales du porno.

The Gentlemen

Date : 7/03

Synopsis : Quand Eddie, un aristocrate, hérite du domaine familial, il y découvre un énorme empire de la beuh… Et les exploitants n’ont aucune intention de l’abandonner !

The Signal

Date : 7/03

Synopsis : La disparition d’une astronaute plonge les membres de sa famille dans une quête effrénée de réponses. Mais plus ils progressent, plus la menace qui pèse sur eux, et le monde, grandit.

Blown Away: Season 4 – En verre et contre tous : Saison 4

Date : 8/03

Synopsis : Chaud devant ! Dans cette compétition impitoyable, dix souffleurs de verre audacieux s’affrontent pour remporter 100 000 dollars dans la plus grande verrerie d’Amérique du Nord.

Bandits – Bandidos

Date : 13/03

Synopsis : Une dose d’inventivité et une pincée de chance suffiront-elles à sauver cette bande de voleurs au plan improvisé ?

Girls5eva: Season 3 – Girls5eva : Saison 3

Date : 14/03

Synopsis : Alors qu’elles entament leur tournée Returnity pour donner un second souffle à leur carrière, les Girls5eva se font de nouveaux fans, amis, mais aussi ennemis.

Chicken Nugget

Date : 15/03

Synopsis : Lorsqu’une femme se transforme en nugget de poulet après être montée dans une étrange machine, son père et son admirateur se lancent dans une quête délirante pour inverser le processus.

Iron Reign – D’une main de fer

Date : 15/03

Synopsis : Joaquín Manchado dirigeait son empire de la drogue avec poigne depuis le port de Barcelone… jusqu’à ce qu’une nouvelle cargaison perturbe à la fois son business et sa famille.

Forever Queens: Season 2 – Reines un jour, reines toujours : Saison 2

Date : 19/03

Synopsis : Nos reines du show-biz remontent sur scène avec trois autres divas, une nouvelle chanson et un spectacle inédit. Mais les embrouilles, elles, sont toujours les mêmes.

Physical: 100: Season 2 – 100 % physique ! : Saison 2

Date : 19/03

Synopsis : Avec 100 nouveaux concurrents qui revendiquent une forme physique ultime, cette compétition mondiale passionnée repousse encore les limites du possible.

3 Body Problem – Le Problème à 3 corps

Date : 21/03

Synopsis : Sur plusieurs continents et à des années d’écart, cinq amis brillants font des découvertes ahurissantes alors que les lois de la science se dérèglent et qu’une lourde menace émerge.

Buying Beverly Hills: Season 2 – Buying Beverly Hills : Saison 2

Date : 22/03

Synopsis : La nouvelle saison de cette émission de téléréalité suit les collaborateurs et clients de l’agence immobilière de luxe tenue par Mauricio Umansky à Beverly Hills.

The Believers

Date : 27/03

Synopsis : Alors que leur start-up accumule les dettes, trois entrepreneurs décident de monter une arnaque depuis un temple bouddhiste dans l’espoir de rembourser un énorme emprunt.

Is It Cake?: Season 3 – On en mangerait… ou pas : Saison 3

Date : 29/03

Synopsis : Entre gâteaux éblouissants et faux objets bluffants, la compétition fait de nouveau rage entre les pâtissiers, qui tentent de tromper le jury avec leurs délicieuses créations.

Queen of Tears – La Reine des larmes

Dates : 9/03

Synopsis : La reine des grands magasins et le prince des supermarchés rencontrent des difficultés dans leur mariage, jusqu’à ce que l’amour renaisse de façon miraculeuse.

Young Royals: Season 3 – Young Royals : Saison 3

Dates : Eps 1-5 11/3, Ep 6 18/3

Synopsis : Alors qu’Hillerska est confronté à la pire crise de l’histoire de l’école, Wilhelm et Simon font face à des révélations déchirantes et doivent prendre d’importantes décisions.

FILMS

My Name Is Loh Kiwan – Je m’appelle Loh Kiwan

Date : 01/03

Synopsis : Après avoir quitté la Corée du Nord, Loh Kiwan peine à obtenir le statut de réfugié en Belgique, où il rencontre une femme qui a perdu tout espoir.

Spaceman

Date : 01/03

Synopsis : Six mois après son départ, un astronaute en mission solo essaie de sauver son mariage qui bat de l’aile avec l’aide d’une mystérieuse créature qui se cache dans son vaisseau.

Damsel – La Demoiselle et le dragon

Date : 08/03

Synopsis : Le mariage d’une jeune femme à un prince charmant se transforme en lutte acharnée pour survivre lorsqu’elle est offerte en sacrifice à un dragon cracheur de feu.

24 Hours with Gaspar

Date : 14/03

Synopsis : Alors qu’il ne lui reste que 24 heures à vivre, un détective privé suit une série d’indices déroutants pour tenter d’expliquer la disparition de son amie d’enfance.

Art of Love – Le Cœur au vol

Date : 14/03

Synopsis : Après avoir découvert que le voleur d’art qu’elle poursuit sans relâche est son ex-amant, une agente d’Interpol échafaude un plan pour le prendre la main dans le sac.

Irish Wish

Date : 15/03

Synopsis : Alors que l’élu de son cœur va se marier, Maddie s’assied sur une chaise à vœux dans la campagne irlandaise… Quand elle se relève, c’est elle la fiancée, au lieu de sa meilleure amie !

Murder Mubarak

Date : 15/03

Synopsis : Lorsqu’un coach sportif est assassiné à Delhi au sein d’un club d’élite, un enquêteur rusé perce les secrets sordides de ses membres fortunés dans l’espoir de démasquer le tueur.

SHIRLEY

Date : 22/03

Synopsis : Shirley Chisholm, première femme noire élue députée aux États-Unis, se lance dans une course historique pour être nommée candidate démocrate aux élections présidentielles de 1972.

Rest In Peace – Reposer en paix

Date : 27/03

Synopsis : Sergio accumule les dettes et les problèmes de santé. Grâce à un coup du destin, il a une occasion de protéger sa famille… à condition de disparaître à jamais.

No Pressure – Zéro pression

Date : 27/03

Synopsis : Arrachée à sa carrière de cheffe citadine sous un prétexte mensonger, Oliwia doit sauver la ferme de sa grand-mère. Sur place, elle craque pour un bel agriculteur avec un secret.

Heart of the Hunter – L’Âme du chasseur

Date : 29/03

Synopsis : Un ancien tueur à gages doit reprendre du service lorsque l’un de ses amis met au jour un dangereux complot au cœur du gouvernement sud-africain.

The Beautiful Game – Le Beau Jeu

Date : 29/03

Synopsis : Dans ce film dramatique réconfortant avec Bill Nighy et Micheal Ward, une équipe anglaise de football se rend à Rome pour participer à la Coupe du monde des sans-abri.

Le salaire de la peur

Date : 29/03

Synopsis : Afin d’empêcher une terrible explosion, une équipe clandestine a 24 heures pour conduire deux camions chargés de nitroglycérine à travers un désert parsemé de dangers.

DOCUMENTAIRES

You Are Not Alone: Fighting the Wolf Pack – No estás sola : Ensemble face à la meute

Date : 01/03

Synopsis : Au travers de témoignages clés, ce documentaire revient sur le viol collectif commis en 2016 lors des fêtes de la Saint Firmin, provoquant alors un tollé mondial.

Full Swing: Season 2 – Full Swing : Saison 2

Date : 6/03

Synopsis : Une fusion secoue le monde du golf alors que les joueurs se préparent à disputer la Ryder Cup à Rome et à vivre une nouvelle année intense sur le green.

The Program: Cons, Cults and Kidnapping – Le Programme : Sectes, mensonges et enlèvements

Date : 6/03

Synopsis : Une femme encore hantée par son internement en école disciplinaire dénonce les faits de corruption et de maltraitance dans l’industrie des adolescents perturbés.

Turning Point: The Bomb and the Cold War – Turning Point : L’arme nucléaire et la guerre froide

Date : 12/03

Synopsis : Au travers de récits de témoins directs et de personnalités du monde entier, cette série documentaire analyse en détail les tenants et aboutissants de la guerre froide.

The Outreau Case: A French Nightmare – Outreau : Un cauchemar français

Date : 15/03

Synopsis : La série documentaire L’affaire Outreau: un cauchemar français retrace l’une des plus grandes tragédies judiciaires en France. Au début des années 2000, dans le nord de la France, le jeune juge Burgaud est chargé d’enquêter sur des accusations de pédophilie au sein d’une famille. Mais l’affaire devient de plus en plus complexe à mesure que l’enquête avance, lorsque d’autres habitants de la ville semblent également impliqués. Entre accusations et contre-accusations, la machine judiciaire se grippe.

Young Royals Forever

Date : 18/03

Synopsis : Des premiers castings au clap de fin, ce documentaire dévoile comment les équipes technique et artistique de « Young Royals » donnent vie à l’histoire touchante de Wilhelm et Simon.

Testament: The Story of Moses – Testament : L’histoire de Moïse

Date : 27/03

Synopsis : Avec la participation d’experts en théologie et en histoire, ce docu-fiction édifiant retrace l’histoire de Moïse dans ses multiples vies, notamment celles de prince et de prophète.

STAND UP

Hannah Gadsby’s Gender Agenda

Date : 05/03

Synopsis : Des humoristes genderqueer du monde entier investissent la scène de l’Alexandra Palace à Londres lors d’une soirée animée par la star de l’humour primée Hannah Gadsby.

Steve Treviño: Simple Man

Date : 12/03

Synopsis : Le nouveau spectacle de stand-up de l’humoriste Steve Treviño.

Red Ollero: Mabuhay Is A Lie

Date : 13/03

Synopsis : Dans son premier stand-up de grande ampleur, l’impertinent humoriste Red Ollero tacle la malbouffe, les moments de sexe gênants et le désagrément de n’être pas tout à fait célèbre.

Brian Simpson: Live from the Mothership

Date : 19/03

Synopsis : De l’acceptation de son rageux intérieur aux règles strictes de la masculinité, l’humoriste Brian Simpson aborde de front tous les sujets dans ce stand-up sans filtre.

Dave Attell: Hot Cross Buns

Date : 26/03

Synopsis : Le nouveau spectacle de stand-up de Dave Attell.

POUR LES ENFANTS

Hot Wheels Let’s Race

Date : 04/03

Synopsis : Six jeunes stagiaires prennent part à la formation de l’Ultimate Garage pour devenir la prochaine génération de grands pilotes de Hot Wheels.

The Casagrandes Movie – Bienvenue chez les Casagrandes : Le film

Date : 22/03

Synopsis : Des vacances en famille au Mexique déclenchent une catastrophe d’ampleur mythologique dans cette comédie d’animation inspirée de la série à succès « Bienvenue chez les Casagrandes ».

Gabby’s Dollhouse: Season 9 – Gabby et la maison magique : Saison 9

Date : 25/03

Synopsis : Un pincement à gauche, un pincement à droite, et hop ! Gabby rétrécit pour de nouvelles aventures félines dans sa maison magique super cool. Viens jouer avec elle !

Bad Dinosaurs – Terriblement dinos

Prochainement

Synopsis : Une famille de tyrannosaures aussi adorables que malicieux explore le monde préhistorique et vit plein d’aventures loufoques avec d’autres dinosaures rigolos.