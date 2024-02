Borderlands : premier trailer survolté pour l’adaptation live-action

Après quelques images et un très court teaser hier, le film Borderlands a enfin droit à sa première bande-annonce. L’adaptation du célèbre jeu vidéo de Gearbox Software réunit une belle brochette de stars, même si cela ne garantit évidemment en rien la qualité finale de l’oeuvre. N’oublions pas après tout que le producteur de ce film est aussi derrière des « chefs d’oeuvres » comme Venom ou le film Uncharted, ce qui n’incite pas forcément à l’optimisme. Cate Blanchett incarne Lilith, une chasseuse de primes de retour sur sa planète natale Pandore, Kevin Heart se glisse dans le peau du mercenaire Roland, Jamie Lee Curtis joue la scientifique Patricia Tannis, Florian Munteanu interprète Krieg, Ariana Greenblat devient Tiny Tina et l’incontournable Jack Black fait la voix du robot bavard Claptrap.

Le trailer est très enlevé, trop peut-être pour véritablement respecter l’oeuvre d’origine, et l’on espère franchement qu’il reste un peu de temps pour étalonner tout ça (la photo est vraiment horrible), sans même parler des costumes qui font tout de même parfois penser à du cosplay. Eli Roth ayant été choisi à la réalisation, et ce dernier n’étant pas un infâme tâcheron, on se gardera bien de porter un jugement trop hâtif sur la base de ce seul trailer. Borderlands, le film, sera disponible en salles le 7 août prochain.