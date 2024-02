L’atterrisseur Odysseus envoie ses premières images… de la Terre (et c’est beau)

Après un lancement sans soucis notables le jeudi 15 février, la mission IM-1 se poursuit, direction la Lune. L’atterrisseur Nova-C (plus communément appelé Odysseus) de la société spatiale privé Intuitive Machines a transmis ses premières images… de la Terre, alors même que l’appareil était encore assez « proche » de notre planète (les clichés ont été capturés le 16 février). Les images en haute définition confirment en tout cas que l’un des principaux instruments d’Odysseus est en parfait état de marche. Les équipes au sol d’Intuitive Machines ont confirmé de leur côté que l’engin spatial était en « excellente forme ». Les plus attentifs noteront que sur deux des 4 clichés envoyés par Odysseus, on distingue au loin le second étage de la fusée Falcon 9 après la procédure de séparation.

Intuitive Machines successfully transmitted its first IM-1 mission images to Earth on February 16, 2024. The images were captured shortly after separation from @SpaceX's second stage on Intuitive Machines’ first journey to the Moon under @NASA's CLPS initiative. pic.twitter.com/9LccL6q5tF

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 17, 2024