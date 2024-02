Twisters : la crise climatique, version film catastrophe et gros effets spéciaux (bande-annonce)

Lors de la sortie en salles du premier film Twister, la crise climatique n’était pas vraiment dans les esprits du grand public, et l’on pouvait regarder un film sur les chasseurs de tornade sans se poser la question de savoir si nous étions en partie responsables de ces catastrophes naturelles. 30 ans plus tard, le contexte est radicalement différent : ni un reboot ni une suite directe, Twisters s’inscrit cependant dans ce qu’il convient désormais d’appeler une franchise (même police de caractère pour le titre, même conception d’ensemble de l’affiche), et cette fois, il ne sera pas possible d’éviter les considérations sur les évolutions du climat. « Les orages prennent l’énergie de la chaleur, donc le changement climatique, ça veut dire plus de chaleur et plus d’énergie pour les orages », déclarait en 2022 David Faranda, climatologue au CNRS. De fait, les tornades naissent des orages les plus violents, ce que l’on appelle des super-cellules, et les climatologues estiment que le nombre annuel moyen de supercellules frappant la côte Est des États-Unis augmentera de 6,6% d’ici à 2100.



Voilà donc pour le contexte. Si l’on s’en tient au spectaculaire trailer diffusé lors de la finale du Super-Bowl, le métrage en lui-même semble cocher toutes les cases du genre « film catastrophe », et il faut bien reconnaitre que les effets spéciaux s’annoncent particulièrement saisissants. On sera un peu moins enthousiaste concernant le casting : on passe tout de même d’Helen Hunt, Bill Paxton, Cary Elwes ou bien encore Philip Seymour Hoffman à Glenn Powell (le chasseur de tornades), Daisy Edgar-Jones, et Anthony Ramos. Autre bon point tout de même, le film est réalisé par Lee Isaac Chung à qui l’on doit l’excellent Minari. Twisters sortira en salles le 19 juillet prochain.