Et maintenant, Doom tourne aussi sur… des bactéries intestinales !

C’est le grand jeu du « qui fera tourner Doom sur à peu près n’importe quoi ? « . Sur un pistolet de scan de colis, une caisse enregistreuse, un test de grossesse, la Touch Bar d’un MacBook Pro, un analyseur de spectres, un toaster : Doom tourne à peu près sur tout ce qui a un écran. Lauren Ramlan, une chercheuse en biotechnologie du prestigieux MIT (Massachusset Institute of Tehnology) vient de pousser le bouchon un gros cran plus loin en faisant tourner Doom… grâce à de véritables bactéries intestinales ! La chercheuse est parvenue à transformer les bactéries en pixels afin d’afficher le jeu sur le support le plus minuscule jamais imaginé pour lui.



Nourries avec des protéines fluorescentes (pour qu’elles s’éclairent comme des pixels), les bactéries E. coli utilisées pour cette expérience insolite composent au final un quadrillage de 32 x 48 « pixels », insuffisant certes pour afficher le jeu de façon convenable, mais après tout, c’est ici l’exploit du portage qui compte. On notera que seul l’affichage du jeu est ici géré par les bactéries, sachant qu’il est bien entendu impossible de faire en sorte que des microbes se comportent comme un programme informatique. En outre, la fréquence d’affichage est une calamité puisque les bactéries ont besoin de 70 minutes pour afficher une seule image (et 8 heures en plus pour revenir à l’état antérieur afin de repartir pour une nouvelle image). Dans cette configuration extrême, terminer le jeu dans son intégralité prendrait… plusieurs siècles !