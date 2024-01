Meta lance une étude sur l’impact des réseaux sociaux sur le bien-être des utilisateurs

Meta, en collaboration avec le Center for Open Science (COS), vient de lancer un programme pilote afin d’étudier l’impact des réseaux sociaux sur le bien-être. Cette étude, qui utilisera un ensemble de données « préservant la vie privée », vise à explorer la manière dont les réseaux sociaux affectent la vie des utilisateurs. La méthodologie de recherche comprend des approches innovantes telles que le pré-enregistrement et l’examen précoce par les pairs pour garantir des questions impartiales et pertinentes. Tous les résultats, qu’ils soutiennent ou non les théories existantes, seront publiés ultérieurement. Meta deviendrait t-il réellement plus transparent sur ses pratiques ? On aimerait le croire…

Ce programme de recherche semble particulièrement important compte tenu des préoccupations persistantes concernant les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale, en particulier chez les jeunes utilisateurs. Le moment de cette annonce est notable : cette dernière coïncide avec l’audition de Meta devant la commission judiciaire du Sénat américain, audition qui concernera essentiellement la sécurité des enfants sur la toile (d’autres grandes plateformes de réseaux sociaux seront entendues par la Commission judiciaire). Meta fait face en outre à une vague de contestations publiques, judiciaires et politiques. Plusieurs états américains accusent Meta de nuire à la santé mentale des jeunes utilisateurs et de fournir des informations trompeuses sur la sécurité de ses plateformes.

Dans ce contexte plutôt « tendu », l’étude en préparation (sur deux ans) pourrait fournir des informations précieuses sur le rôle et l’impact des réseaux sociaux dans le bien-être (ou le mal-être) des utilisateurs.