Deadpool 3 : Ryan Reynolds annonce la fin du tournage… à sa façon

Sacré Ryan Reynolds ! L’acteur américain vient d’annoncer à sa façon la fin du tournage de Deadpool 3, avec une superbe vue sur la zone génitale (mais couverte) du super-héros le plus déjanté de l’univers Marvel. « Le costume cache le sang. La transpiration aussi… Mais aujourd’hui, avec Deadpool, ce sont surtout des larmes », a posté Reynolds sur son compte X. « Un géant et éternel merci aux acteurs et à l’équipe de notre film qui ont lutté contre le vent, la pluie, les grèves et Hugh Jackman… le tout sous la direction fidèle de Shawn Levy (le réalisateur du film, Ndlr). J’ai pu faire un film avec mes plus proches. des copains et ça n’arrive pas très souvent. Rendez-vous le 26 juillet. »

The suit hides the blood. Also sweat… But today, with Deadpool wrapping, it's mostly tears. A giant and forever thanks to the cast and crew of our film who battled wind, rain, strikes and @RealHughJackman… all under the stalwart leadership of @ShawnLevyDirect I got to make a… pic.twitter.com/aEasnxo6cD — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 24, 2024

L’annonce de la fin de tournage signe aussi en quelque sorte le retour à la normale à Hollywood, après l’immense grève des acteurs et des scénaristes qui a mis un temps l’ensemble du secteur à plat. Dans le cas de ce Deadpool 3, le clip de fin est d’autant plus un petit miracle que l’on voyait mal comment Disney allait finir par accepter un nouveau film avec un héros aussi irrévérencieux, dont les BD et les films sont « R-Rated » aux Etats-Unis (interdits aux moins de 17 ans). Rendez vous donc dans quelques mois pour vérifier si l’homme aux collants rouge et noir n’a rien perdu de son mordant et de son sens de la vanne potache…