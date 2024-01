Des chercheurs d’Harvard mettent au point une batterie solide capable de se recharger en 10 minutes seulement

Ça travaille dur pour le futur de la batterie électrique pour VE. Des chercheurs de la prestigieuse université d’Harvard sont parvenus à mettre au point une nouvelle génération de batterie solide aux propriétés spectaculaires. Les résultats publiés dans la revue Nature Material indiquent en effet que cette batterie solide peut être rechargée en à peine une dizaine de minutes ! Sur le papier (et en labo), il s’agit donc d’une technologie potentiellement disruptive pour le secteur automobile, sachant que le temps de recharge est souvent cité comme l’une des principales causes de refus d’achat d’un VE. Mieux encore, la batterie solide mise au point par Harvard peut subir jusqu’à 6000 cycles de charge complète et il serait aussi possible d’accroitre sa capacité (et donc l’autonomie en sortie) sans trop devoir augmenter sa taille.

Malheureusement, la phase de commercialisation n’est pas encore pour tout de suite : les batteries à anode métallique au lithium ont des soucis de dendrites, soucis qui finissent par enrayer l’électrolyte. Les chercheurs de Harvard ont toutefois trouvé une solution à ce problème spécifique : des particules de silicium pas plus grosses qu’un micron sont injectées dans l’anode, ce qui suffit à empêcher la formation de dendrites. Oui mais voilà, le procédé utilisé pour fiabiliser cette nouvelle génération de batterie solide n’est pour l’instant pas compatible avec une production à l’échelle industrielle.