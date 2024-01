Tron : Ares : reprise du tournage pour la suite de Tron : Legacy

Dans un premier temps écarté par Disney puis remis en selle l’an dernier avant que la grève des scénaristes et acteurs ne viennent tout chambouler, Tron : Ares, la suite de Tron : Legacy (avec le toujours superbe Jeff Bridges) serait de nouveau en tournage. Les premiers tours de manivelle auraient du être donnés à la mi-2023, mais la grande grève d’Hollywood a mis le projet sur pause tandis que 150 membres de l’équipe de tournage étaient licenciés pour une durée indéterminée, le temps que les négociations aboutissent (pour rappel, les patrons des grands studios ont finalement signé un accord avec l’AMPTP).

Réalisé par Joachim Rønning ((Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar, Maléfique : Le Pouvoir du Mal) et scénarisé par le tandem Jack Throne et Jesse Wigutow, Tron : Ares a pour intrigue un mystérieux programme informatique baptisé Ares, un programme incarné à l’écran par l’acteur Jared Leto (qui est aussi producteur exécutif sur le film). Le grand méchant de cette suite sera interprété par Evan Peters tandis que Jodie Turner-Smith, Sarah Desjardins, Cameron Monaghan ou bien encore Greta Lee complètent le casting. Les deux protagonistes du précédent film (Jeff Bridges et Garrett Hedlund) seront-ils aussi présent ? Rien n’a fuité à ce sujet pour le moment.

Tron : Ares devrait sortir en salles l’an prochain. Devrait.