Streaming, télévision… les Français ont consommé 4h37 de vidéo par jour en 2023

Le temps passé à regarder des contenus vidéo a atteint 4 heures et 37 minutes par jour en moyenne pour les Français en 2023, la télévision en direct restant majoritaire malgré l’essor de la consommation à la demande, comme l’indique une étude de Médiamétrie.

Les données pour la télévision

Dans le détail, la télévision linéaire représente toujours deux tiers (67%) du temps vidéo des Français, contre un tiers (33%, +7 points en quatre ans) pour les contenus à la demande sur les plateformes de streaming ou les réseaux sociaux.

L’apanage du live reste l’information, consommée à 99% en direct, avec notamment 22 millions de téléspectateurs quotidiens pour les JT, et le sport (98% en direct). À l’inverse, le genre prédominant des plateformes est la fiction (séries et téléfilms). La fiction représente 53% des programmes regardés en replay sur les plateformes des chaînes (contre 20% de la consommation de programmes en direct) et 64% des programmes consommés sur les plateformes de streaming sur abonnement comme Netflix.

Le streaming en force

Preuve que la vidéo à la demande s’installe dans les pratiques, 2023 a enregistré les meilleures audiences en la matière avec 6,5 millions de personnes ayant consulté un programme sur les plateformes, soit 2,3 millions de plus en cinq ans.

S’adaptant à ces mutations, les chaînes continuent de développer leurs propres plateformes et de diversifier leurs offres. Outre le replay, elles proposent de plus en plus de programmes en ligne en avant-première avant leur diffusion télé. Une pratique plébiscitée par 10,3 millions de téléspectateurs en novembre, tandis que le nombre de programmes (40) ayant dépassé le demi-million de téléspectateurs en amont de leur diffusion télé a été multiplié par 10 en 2023 par rapport à 2022.

À partir de cet été, l’audience des programmes en ligne en avant-première sera intégrée à l’audience globale, nouvelle étape d’une réforme plus large de la mesure de Médiamétrie, qui fait référence dans le secteur.

Depuis le 1er janvier, elle tient compte des 10% de foyers sans téléviseur et du visionnage de programmes à domicile sur les écrans Internet (smartphones, tablette, etc). D’ici à fin 2024, Médiamétrie commencera aussi à mesurer les audiences de Netflix et consorts, visant à plus long terme une mesure « total vidéo » concernant aussi bien les chaînes traditionnelles que les plateformes.