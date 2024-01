DMA : Google dévoile les changements à venir pour les utilisateurs en Europe (recherche, données…)

Le Digital Markets Act (DMA) va être une réalité dès le 7 mars 2024 en Europe et Google dévoile aujourd’hui les changements qu’il va opérer. Cela aura un impact sur les utilisateurs européens.

Plusieurs changements pour Google en Europe

« Ces nouvelles règles entrant en vigueur en mars, nous avons commencé à tester et à apporter un certain nombre de modifications à nos produits afin de nous y préparer », indique Google sur son blog. « Les citoyens et les entreprises en Europe commenceront à voir ces changements dans les semaines à venir et nous voulions donc expliquer ce que nous faisons », continue le groupe.

Google liste les quatre éléments suivants :

Consentement supplémentaire pour les services liés : nous partageons actuellement des données avec certains produits et services Google à certaines fins, notamment pour personnaliser votre contenu et vos publicités, en fonction de vos paramètres. Au cours des prochaines semaines, nous présenterons aux utilisateurs européens une bannière de consentement supplémentaire pour leur demander si certains services peuvent continuer à partager des données à ces fins. Si les services ne sont pas liés, certaines fonctionnalités peuvent être limitées ou indisponibles. Les utilisateurs peuvent modifier leurs choix à tout moment dans les paramètres de leur compte Google.

Modifications des résultats de recherche : lorsque vous recherchez un hôtel ou un produit, par exemple, nous affichons souvent des informations pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin, telles que des photos et des prix, dans le cadre de nos résultats. Il peut s’agir d’un résultat concernant une seule entreprise, comme un hôtel ou un restaurant, ou d’un groupe de résultats pertinents. Au cours des prochaines semaines en Europe, nous allons étendre nos tests sur un certain nombre de changements apportés à la page de résultats de recherche. Nous mettons en place des unités dédiées comprenant un groupe de liens vers des sites de comparaison à travers le Web, et des raccourcis de recherche en haut de la page de recherche pour aider les gens à affiner leur recherche, y compris en concentrant les résultats uniquement sur les sites de comparaison. Pour des catégories telles que les hôtels, nous commencerons également à tester un espace dédié aux sites de comparaison et aux fournisseurs directs afin d’afficher des résultats individuels plus détaillés, notamment des images, des classements par étoiles, etc. Ces changements entraîneront la suppression de certaines fonctionnalités de la page de recherche, comme l’unité Google Flights.

Écrans de choix : lorsque vous utilisez un téléphone Android, vous pouvez facilement changer de moteur de recherche ou de navigateur par défaut. En vertu du DMA, nous et d’autres entreprises désignées devrons afficher des écrans de choix supplémentaires. Vous commencerez peut-être à les voir sur les téléphones Android lorsque vous configurerez un appareil, et sur Chrome sur ordinateurs et les appareils iOS.

Portabilité des données : depuis plus de dix ans, nous offrons aux utilisateurs la possibilité de télécharger ou de transférer une copie de leurs données à partir de plus de 80 produits Google. Nous continuons à investir dans Google Takeout, dans l’initiative de transfert des données et, plus généralement, dans la portabilité des données. Pour répondre aux nouvelles exigences concernant le transfert de vos données vers une application ou un service tiers, nous testerons bientôt une API de portabilité des données pour les développeurs.

« Si nous soutenons nombre des ambitions du DMA en matière de choix des consommateurs et d’interopérabilité, les nouvelles règles impliquent des compromis difficiles, et nous craignons que certaines d’entre elles ne réduisent les choix offerts aux particuliers et aux entreprises en Europe », déplore Google. La société précise que des détails supplémentaires seront partagés dans quelques semaines.