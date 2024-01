Spaceman (Netflix) : en costume d’astronaute, Adam Sandler a enfin fini de faire l’idiot (trailer)

Adam Sandler est sans doute l’un des acteurs contemporains les plus critiqués, et il faut bien dire que les dernières prestations de l’intéressé (et par dernière on peut aller jusqu’aux 12 derniers films), font plus peine à voir qu’autre chose. Le premier trailer de Spaceman semble pourtant indiquer que la dernière production Netflix pourrait bien être celle de la rédemption pour l’acteur de 57 ans. Le synopsis de ce film de S.F à la tonalité douce-amère est déjà en soi une nouveauté dans la filmographie de Sandler : « Six mois après le début d’une mission de recherche solitaire aux confins du système solaire, un astronaute, Jakub (Adam Sandler), se rend compte que le mariage qu’il a laissé derrière lui ne l’attendra peut-être pas à son retour sur Terre. Désespéré d’arranger les choses avec sa femme, Lenka (Carey Mulligan), il est aidé par une mystérieuse créature de la nuit des temps qu’il trouve cachée dans les entrailles de son navire. Hanuš (dont la voix est assurée par Paul Dano) travaille avec Jakub afin de comprendre ce qui n’a pas fonctionné avant qu’il ne soit trop tard. »



Malgré la présence de l’insolite créature alien, Spaceman s’affiche clairement comme un drame décalé dans lequel Adam Sandler nous rappelle, enfin, qu’il sait jouer avec la corde sensible et pas seulement lancer des vannes grasses dans des films qui le sont tout autant. Voilà qui est vraiment prometteur. Réalisé par Johan Renck (Tchernobyl, Breaking Bad), le film est en outre basé sur le roman de 2017, Spaceman of Bohemia, de Jaroslav Kalfař qui avait reçu un bon accueil critique. En d’autres termes, le scénario devrait être de qualité d’autant que le film suivrait la trame du roman sans barguigner. Le casting comprend également Isabella Rossellini dans le rôle du commandant de Jakub, Kunal Nayyar dans le rôle du technicien Peter et Lena Olin dans celui de Zdena. Spaceman sera disponible sur le service de streaming Netflix le 1er mars prochain.